Colpo di scena a Ballando con le stelle: coinvolti Lino Banfi e Wanda Nara, cos’è successo

Manca poco all’inizio di Ballando con le Stelle. Nel cast due big dello spettacolo con due storie molto importanti da raccontare.

È sempre più vicino l’inizio della nuova stagione di Ballando con le Stelle. Il talent show, in onda su Rai 1, ha già preparato un cast stellare con nuove celebrità che si sfideranno a colpi di danza. Saranno sempre 12 i concorrenti che appassioneranno il pubblico mettendo in mostra le loro abilità nel ballo. Vip selezionati con cura dalla conduttrice Milly Carlucci, che ha lavorato molto per mettere in piedi il cast.

Quello che si sa è che sarà un’edizione imperdibile, soprattutto per alcune accoppiate tra alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Infatti, la trasmissione non è ancora iniziata che già corrono indiscrezioni su alcuni vip del nuovo cast di Ballando con le stelle. Innanzitutto dobbiamo dire che il programma comincerà il 21 ottobre su Rai Uno.

Cosa è successo tra due personaggi di Ballando con le Stelle

Ballando con le Stelle è giunto ormai alla sua 18esima edizione. In queste tante stagioni ne abbiamo viste delle belle, riguardo ai concorrenti Vip arruolati e sulle vicende tra loro. Quello che piace ai telespettatori è la leggerezza di questa trasmissione e la capacità di intrattenere il pubblico, grazie alla selezione accurata dei vip e, dunque, delle coppie che partecipano al programma.

Per adesso sappiamo che tra i concorrenti ci sono anche Lino Banfi e Wanda Nara. I due vengono da mondi diversi. La donna è anche un personaggio del mondo dello spettacolo e sicuramente sarà molto a suo agio nel ruolo che ricoprirà come concorrente di Ballando con le Stelle. Le ultime edizioni del programma sono sempre più capaci di catturare il pubblico con le storie dei personaggi che vi partecipano, che mostrano anche un lato più personale delle loro storie individuali.

Sia Banfi che Nara avranno il loro lato umano da mostrare e sono pronti a mettersi a nudo davanti ai telespettatori. L’attore Lino Banfi recentemente ha perso sua moglie e ha dichiarato di voler partecipare a Ballando con le Stelle per superare questo dolore. Quello che lega Banfi a Wanda Nara è il momento difficile che entrambi stanno attraversando nella loro vita. La manager sportiva è stata colpita da una malattia e si è parlato di leucemia, anche se lei non ha confermato. Inoltre lei avrà tanto da dire poiché la sua vita è stata molto particolare ed è molto chiacchierata dal gossip.