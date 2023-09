Se non ti va di provare la maglietta con questo trucco saprai subito se è la taglia giusta

Quando non avete voglia o non potete provare gli abiti che volete comprare, con questo trucco direte addio a qualsiasi problema.

Se anche voi avete la necessità di comprare le magliette in negozio perché temete ad ordinare un prodotto senza prima averlo provato, allora siete capitati nel posto giusto. Purtroppo non sempre è possibile andare a fare compere nel momento in cui c’è poca folla e questo ci porta spesso a fare delle interminabile file prima di trovare un camerino libero.

Fortunatamente per voi in questo articolo vi spiegheremo un trucco molto semplice che vi permetterà di saltare la fila. Capire se una maglietta vi sta bene senza indossarla è possibile, basterà compiere un piccolo gesto e potrete immediatamente capire se si tratta della taglia giusta per voi o se avete bisogno di una misura diversa. Parliamoci chiaro, non tutte le taglie calzano alla stessa maniera, molto dipende da chi è stata prodotta la maglia.

Ad esempio, una taglia L italiana non potrà mai equivalere alla stessa taglia ma prodotta in Cina. Questo perché le misure sono tarate con criteri diversi che prendono in considerazione le misure medie del popolo in questione. Per questo la soluzione migliore è provare gli abiti o, in alternativa, applicare questo semplice escamotage. I clienti in fila di domenica per un camerino libero vi guarderanno con invidia.

Troppa fila per i camerini? Con questo trucco non avrà più problemi

Quando si tratta di misurare magliette o comunque parti superiori, farlo è semplicissimo. Il trucco consiste nel sovrapporre sulla vostra schiena la maglietta facendo molta attenzione a come si adattano i bordi alle nostre spalle, se questi cadono a pennello significa che abbiamo fatto la scelta giusta. Al contrario, se ci sarà troppo spazio vorrà dire che abbiamo preso una taglia troppo grande. Se invece lo spazio non è abbastanza faremo meglio a optare per una o due misure in più. Pratica che porta con sé anche un piccolo impedimento.

Si tratta infatti di una soluzione un po’ difficile da applicare da soli, visto che è meglio farlo di schiena, di fronte potrebbe non darci una misura propriamente corretta, richiede l’aiuto di un compagno di shopping. Insomma, in questo modo andare a far compere insieme al vostro partner potrebbe assumere dei sorprendenti aspetti positivi. Rifarsi il guardaroba dovrebbe essere qualcosa di rilassante, cosa che non è sempre così. Specialmente quando si è costretti a fare shopping in centri commerciali pieni.