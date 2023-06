Scopri se stai vivendo una storia d’amore karmica: cosa significa e quali sono le conseguenze

Storia d’amore karmica, devi assolutamente conoscerne il significato, potrebbe rivoluzionare totalmente la tua vita!

L’amore ha mille sfaccettature, spigoli e sorprese, non ci sono dubbi. Chi ha vissuto una storia d’amore karmica lo sa, anche se prima di adesso non aveva mai sentito parlare della “sua relazione” con questa terminologia. Sognare la relazione perfetta è qualcosa che è propria dell’essere umano. Complice la cultura di omologazione di massa portata avanti in ogni modo, da gadget a feste tutte indirizzate a celebrare l’unione “apparentemente” indissolubile e priva di criticità, di due esseri umani. La verità è che non esistono amori certi e facili, specialmente quando vengono alla luce “diverse” tipologie di relazioni. Ecco la scoperta inaspettata.

Prima di pensare ad un amore idilliaco fermati, perché nessuna relazione definita vera, può rivelarsi tale. Ogni amore ha le sue illusioni, soprattutto iniziali, e possiede tanti spigoli, come già detto. Parte delle relazioni karmiche è contraddistinta da aspetti speciali sotto tutti i punti di vista. Chiaramente, è la stessa parola “karma” che richiama a qualcosa di profondo e intimo.

Dimentica le emozioni assolute, e non ascoltare chi ti dice che l’amore tossico è da scartare a prescindere, perché anche questo è da approfondire. Certamente, la mancanza di rispetto, l’ingratitudine e il masochismo vanno messi da parte a priori, ma se un amore è complesso, pur mantenendo tutto il resto, forse è la cosa più speciale che ti sia mai capitata. Ecco perché, soprattutto ti spieghiamo cosa sia l’amore karmico.

Storia d’amore karmica, scopri se lo è la tua!

L’amore è anche disillusione, mettersi a nudo a scoprire i peggiori difetti che posseggono ambe le parti. Quando vengono meno le farfalle nello stomaco, subentra una nuova fase, ed è lì che si scopre se si tratta davvero di una storia d’amore karmica. Da cosa lo si riconosce? Non è facile, ma ci sono dei segnali che determinano in maniera quasi assoluta, che si sta parlando di questa tipologia di relazione. Nell’era della connessione istantanea e continua del Web 3.0 in HD, è davvero difficile aspettare, curare, ed evolvere, ma c’è sempre lo spazio per l’amore, quello vero. Ecco cos’è la storia d’amore karmica e come puoi riconoscerla.

La parola Karma è la chiave per capire di cosa stiamo parlando. Con il termine si fa riferimento al cosiddetto principio di “causa-effetto” che reggerebbe il mondo e l’universo. Quindi, ad un’azione, subentra una conseguenza. Fai un bel gesto, conseguirà una situazione felice per te, perché l’universo ti sorride. Condizione opposta, vivrai la piena sofferenza. Allora, come si fa ad affrontare la vita nel migliore dei modi? Non ne esiste uno solo, ma si evolve di continuo. L’amore karmico è in primis, amore e conoscenza di sé, ecco perché.

Quando entra in gioco il karma si cerca di approfondire, analizzare e capire molto della propria persona. Arriva un momento della vita in cui conoscersi diventa una necessità, la quale va colmata con l’affrontare le sfide peggiori. Sbagliando si impara, e se non si agisce, non si sbaglia mai. Quindi, entra in gioco la psiche in relazione alle credenze spirituali. Questo fa riferimento al singolo, e poi tutto si riflette sulla coppia.

Si tratta di due anime che si conoscono da un tempo “infinito”, e che si sono ritrovate per risolvere conti dal passato, imparando a conoscersi in un’altra vita, e poi ancora a crescere e ad evolvere insieme. Bisogna aspettare che arrivi questa persona, non sarà mai il primo amore. Serve curare le ferite inflitte da loro stessi e dal mondo, ed evolvere in qualcosa di nuovo. La storia d’amore karmica è proprio questo. Le persone che ne fanno parte sentono di conoscersi da sempre, come se soltanto parlando si sentano a loro agio e in totale felicità. È elettricità allo stato puro, un sentimento così travolgente che non si riesce a tenere a bada.

Si tratta di due persone che insieme esplodono, nel bene o nel male. Per questo alcune sfaccettature di queste relazioni, divengono anche tossiche. Perché inutile girarci attorno, l’amore vero è complesso, non è mai facile. Anche la relazione in apparenza più idilliaca, sotto sotto, nasconde aspetti tossici, i quali servono proprio per attuare lo scontro-confronto che permette di evolvere in qualcosa di più grande.

Quindi, se ti capita di litigare spesso con la persona che ami, pur mantenendo un rapporto di assoluto rispetto reciproco, vuol dire che dovete evolvere ancora. E perché no, magari vi ritroverete in un’altra vita per crescere insieme. Cosa accade in queste relazioni?

Succede che gli errori, da ambe le parti, si ripetono in schemi ripetitivi. I traumi personali uniti a quelli di coppia, continuano a presentarsi come sfide, quelle che servono per migliorarsi e crescere. Un passato che ritorna, e ripresentandosi permette di affrontarlo in maniera sempre nuova. In sostanza, le relazioni karmiche sono difficili, e proprio per questo piombano nella vita come un fulmine per poi sconvolgerla. Ci sono alti e bassi continui, anche estremi, ma l’amore è potente.