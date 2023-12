Se il tuo partner fa una di queste 6 cose, la tua relazione non durerà ancora a lungo

Presta attenzione: se il tuo partner fa una di queste 6 cose, la vostra relazione rischia di andare a gambe all’aria nel giro di poco tempo.

L’amore è un po’ come una pianta o una casa. Se non la innaffiamo mai, presto o tardi si seccherà; se non ci curiamo della manutenzione dell’abitazione, questa prima o poi andrà in rovina. Senza contare che ci sono azioni che proprio fanno male all’amore.

Insomma, per durare a lungo una relazione ha bisogno di gesti di attenzione e affetto che servono a consolidare la coppia e a darle un futuro. Se facciamo l’esatto contrario, beh, c’è poco da fare: la nostra storia sarà destinata ad avere vita breve. Ecco 6 atteggiamenti che accorciano nettamente la durata del rapporto di coppia, dato che manifestano un sostanziale disinteresse per la persona che diciamo di amare.

6 comportamenti che “uccidono” la vita di coppia

Poche cose fanno male alla relazione a due come la critica a getto continuo. Un conto è rimproverare le azioni del partner per questioni specifiche, un altro è biasimare costantemente la sua persona. La critica personale, quando diventa pervasiva, è un colpo mortale all’autostima dell’altro. Quando è distruttiva, umilia l’altro: è nefasta per la vita di coppia.

Anche perché facilmente dal criticismo si finisce nel disprezzo verso il partner, che si vede coprire di ridicolo e trattare con sarcasmo, come se la sua persona non avesse alcun valore. Altra cosa da evitare è stare sempre sulla difensiva: fa aumentare la tensione all’interno della coppia, che così alla lunga finisce per scoppiare.

Un altro comportamento devastante è l’ostruzionismo: vuol dire rifiutarsi di impegnarsi per risolvere i problemi. Pensiamo a quando il partner si rifugia nel silenzio davanti a una criticità o risponde a monosillabi. La tattica ostruzionista fa sperimentare all’altro una sensazione di abbandono e sopraffazione. Il silenzio lo fa sentire ferito, creando i presupposti per la fine della storia.

Un rapporto di coppia basato sui ricatti morali, allo stesso modo, è destinato a durare poco. Se per affermare i nostri bisogni abbiamo bisogno di questi sotterfugi la coppia non andrà avanti a lungo. Infine, un partner che fa uso della prevaricazione e della possessività non fa del bene alla relazione. Si, perché “il contrario dell’amore è il possesso”, come amava ripetere Chiara Corbella. O ancora, come diceva il filosofo Gustave Thibon, “giudico della purezza e della solidità di un legame dal sentimento di libertà che mi lascia”.