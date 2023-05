Rompicapo visivo per occhi di falco | Guarda l’immagine e trova le differenze: hai 15 secondi

Se amavi quei quiz che c’erano sull’enigmistica che comprava sempre tua nonna ma ora non sai più dove cercarli, prova con questo rompicapo visivo

I rompicapi dell’enigmistica, sebbene sembrino dei banali passatempo, in realtà sono molto utili per tenere la mente allenata e il cervello elastico.

Soprattutto andando su con l’età, infatti, sono molti gli stimoli che si vanno a perdere e, di conseguenza, si diventa più lenti nell’elaborare le informazioni e nel trovare le risposte giuste alle domande o ai problemi che ci vengono posti. Se quindi ti trovi in questa situazione e vuoi evitare il declino cognitivo, prova con questo rompicapo!

Avete di fronte a voi due fotografie solo apparentemente uguali. Mostrano una ragazza, con i capelli lunghi e castani e una camicetta rosa, mentre si sta rilassando nel pitturare su un foglio. Dietro di lei c’è il muro di quella che potrebbe essere la sua stanza mentre, alla sua destra, si notano alcuni attrezzi per il disegno e la pittura. Tra le due immagini ci sono quattro differenze: riesci a scorgerle tutte? Provaci!

Rompicapo visivo: ecco tutte le differenze

La prima differenza la si scorge nel muro alle spalle della ragazza. Nella parte nera, infatti, si nota che nella fotografia di destra c’è una macchia chiara, biancastra che invece nella fotografia di sinistra è molto più sfocata. L’avete individuata? Se sì, siete proprio dei falchi!

Procediamo con la seconda, che è sempre in quella zona della stanza ma si concretizza nell’assenza, nella fotografia di destra, di quella che sembra essere la maniglia di un cassetto.

La terza e la quarta differenza, invece, si trovano nella parte inferiore della fotografia. La terza è sul disegno: come si può notare, nella fotografia di destra nella parte superiore di ciò che la ragazza sta disegnando manca un dettaglio, che invece si nota bene nell’altra immagine. Infine, la quarta differenza consiste nell’assenza, nella fotografia di sinistra, di una macchia di colore sul foglio bianco sotto a quello sul quale sta disegnando la ragazza. E tu avevi trovato tutte le differenze?

Se sei riuscito, significa che sei molto allenato e che ai tuoi occhi non si può nascondere proprio nulla. Se invece hai fatto fatica, non ti devi disperare: anche per questi giochi è tutta questione di allenamento. Tu continua a metterti alla prova e vedrai che, rompicapo dopo rompicapo, diventerai velocissimo!