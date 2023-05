Benedetta Rossi, storia strappalacrime: tutti commossi dal racconto

Benedetta Rossi ha condiviso una storia commovente che ha fatto venire le lacrime agli occhi a tutti i suoi numerosi fan.

Benedetta Rossi è l’amatissima food blogger che spopola sui social con 4,6 milioni di follower solo su Instagram. Con i suoi fan la formidabile cuoca marchigiana condivide vita privata e lavoro. Sarà per questo che tutti le sono affezionati. Di recente ha pubblicato un racconto molto emozionante. Ecco di cosa si tratta.

Benedetta Rossi è una conduttrice seguita da milioni di persone che ne hanno decretato il successo e non si perdono una sua ricetta, un suggerimento o un aggiornamento sui suoi social. Il suo modo di comunicare, la pacatezza e il suo caldo sorriso sono risultate le carte vincenti in un settore dove obiettivamente ci sono innumerevoli e agguerriti rivali.

La scrittrice di libri di cucina però primeggia e dal 2009 bazzica il mondo online dove ormai ha costruito una comunità solida e fedele. Al suo fandom piace conoscere anche curiosità della sua vita privata e chi la popola. Ma come mai i follower piangono? Ecco tutti i dettagli della vicenda.

Benedetta Rossi: la dichiarazione d’amore più bella

Tre anni fa, per la precisione nel settembre del 2020 Benedetta Rossi e suo marito Marco Gentili hanno adottato un cucciolo di Labrador retriever: il tenero Cloud. Il simpatico quadrupede veniva accolto nella grande casa della food influencer e di suo marito dopo la morte di Nuvola, un altro cane adorato dalla coppia. I due sono sempre stati fan dei quattro zampe e l’arrivo di un nuovo piccolo aveva entusiasmato anche i fan.

In questi giorni si è celebrato il compleanno di Cloud e la maga dei fornelli ha voluto ringraziare degli auguri e raccontare la storia del loro amato quadrupede con un video. In esso un doppiatore con la voce di Cloud ripercorre tutta la sua vicenda, da quando i suoi “padroni” sono andati a prenderlo, al suo arrivo nella nuova dimora con un bagno gigante rappresentato dal giardino. Come se fosse una persona con pensieri suoi il cagnolino ricorda, con un tocco di ironia, le nuove regole da imparare, la crescita della fiducia nei suoi quadrupedi preferiti e l’armonia che hanno raggiunto giorno dopo giorno.

Agli utenti del social questo filmato è piaciuto moltissimo. In tanti hanno dichiarato di essersi commossi. “Emozionante questo video, Cloud è entrato nel mio cuore” ha scritto qualcuno. Altri hanno notato che nel filmato si è accennato anche a Nuvola il cui ricordo è sempre vivo nei cuori di chi lo ha amato. Questa volta la content video creator si è davvero superata e senza nemmeno accendere un fornello.