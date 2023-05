C’è una bella donna nella foto, se la vedi entro 15 secondi sei un Genio.

Questa immagine vi lascerà senza parole dopo che vi daremo la soluzione. In questo prato apparentemente desolato c’è una donna, la riuscite a vedere? Davvero in pochi riescono a risolverlo.

Si tratta di un’immagine apparentemente semplice e dove non c’è molto da dire, ma in realtà nasconde una donna senza veli. Vi sembrerà incredibile, ma guardate con molta attenzione.

Si tratta di un semplice test visivo che in realtà nasconde molti punti interessanti. Ci troviamo di fronte a un prato autunnale. Sullo sfondo c’è un muro di pietre e un cancello che sembra essere quello di una villa. Siamo di fronte a un ramo di un albero che probabilmente è il “colpevole” di quello che si vede sul manto erboso. Ci sono infatti a terra tutte foglie che creano una distesa immensa.

I colori sono quelli classicamente autunnali e cioè si va dal giallo al verde con tutte le tonalità tra cui marrone, ocra e molti altri splendidi colori. Ovviamente si vede anche sotto le foglie un manto verde di foglie. Apparentemente non c’è nessuno, anche se a guardare meglio vi renderete conto che c’è una donna completamente senza veli che è nascosta. Andiamo a vedere tutto un po’ più da vicino.

La vedete la donna? Test visivo

Come ogni test visivo anche questo stimola la nostra fantasia e ci mette di fronte a numerose possibili interpretazioni.

Di fatto a primo colpo d’occhio nessuno riuscirà a guardare la donna in questione, a trovarla. E alcuni si troveranno a leggere in maniera enigmatica per cercare ogni appiglio, ma in realtà la soluzione è più semplice di quello che voi potete pensare. E se non vi troverete subito ad avere la risposta non vi scoraggiate perché bisogna essere anche un po’ pronti a questo tipo di test e avere un minimo di esperienza in merito.

Se ci soffermiamo a guardare meglio da vicino ci troviamo di fronte a una donna che è abbastanza evidente. Questa è stata completamente dipinta sul corpo ed è seduta con la schiena appoggiata all’albero. Le gambe sono dei colori delle foglie e il tronco invece è come la corteccia dell’albero. Sicuramente per alcuni non era facile, ma fate attenzione a come si mostra la persona sdraiata con un rilievo abbastanza evidente e dunque il corpo che si riconosce da vicino. L’immagine è chiara e voi siete riusciti a individuare la donna? Se non l’avete fatto non vi preoccupate, avete bisogno solo di più esercizio.