Rompicapo matematico difficile: solo i più intelligenti danno la risposta in 20 secondi

Come te la cavi con la matematica? Questo rompicapo metterà alla prova le tue capacità logiche e la tua reattività, prova a risolverlo!

Lo sapevi che i test matematici sono fondamentali per prevenire l’invecchiamento precoce? Sembrerebbe infatti che il nostro sforzo cerebrale per arrivare alla soluzione mantenga in salute le nostre capacità cognitive, limitando inoltre la degenerazione neuronale. Una sorta di palestra per il cervello. È bene quindi, di tanto in tanto, provare a mettersi in gioco e cercare di risolvere questi rompicapo.

Il test che troverai qui è piuttosto complesso, e ti servirà anche un pizzico di fortuna per arrivare alla soluzione che è tutt’altro che evidente. Non solo, dovrai anche completarlo in meno di 20 secondi se vuoi reputarti un vero talento nei test matematici. Nell’immagine iniziale troverai una sequenza di calcoli, e dovrai trovare il filo conduttore che lega tutti loro per arrivare alla soluzione. Ti senti pronto ad affrontare questa sfida? Allora mettiti in gioco!

Test matematico: la soluzione del rompicapo

Appena sei sufficientemente concentrato, fai partire il cronometro e inizia a pensare, anche fuori dagli schemi. C’è un pattern ben preciso che lega ogni calcolo, ma è ben nascosto e non è facile da individuare. Ti servirà trovare l’intuizione vincente. Aiutino: non limitarti a guardare la somma, c’è un’operazione nascosta per ognuno dei calcoli presenti, ed è sempre la stessa. Una volta che credi di essere arrivato alla soluzione – o il tempo è scaduto – puoi controllare in basso se hai indovinato.

Guardiamo insieme attentamente l’immagine. Come siamo riusciti ad arrivare alla soluzione? Come abbiamo già detto, il pattern nascosto dietro la sequenza di calcoli non era facilmente intuibile. Per capire come procedere, partiamo dalla prima riga. 2+5=15, quando accade? Dobbiamo sommare il primo addendo con 1, e poi moltiplicarlo per il secondo addendo, quindi (2+1)*5 diventa 3*5, che dà esattamente 15. Lo stesso procedimento dobbiamo replicarlo per ogni riga, fino ad arrivare a quella richiesta. 4+7=35 diventa 5*7=35, e 3+6=24 diventa 4*6=24. E 9+8? Utilizzando la stessa procedura, sarà (9+1)*8, quindi 10*8=80, che è la nostra soluzione.

Sei riuscito ad arrivarci da solo e, soprattutto, senza sbirciare? Il test era molto complicato, e anche se non sei riuscito a risolverlo non scoraggiarti. Già solo intraprendere questa sfida è più che sufficiente per portare benefici per il tuo cervello, che così rimarrà sveglio e in ottima salute. Continua a provare, noterai tu stesso i miglioramenti.