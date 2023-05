Stai seduto tutto il giorno? Con questi 10 esercizi salvi schiena e collo

Chi sta seduto tutto il giorno avverte la necessità di migliorare la postura per risolvere i problemi fisici legati allo smartworking.

Basta conoscere dieci esercizi da svolgere abitualmente per salvare schiena e collo dallo smartworking.

La pandemia da Covid 19 ha diffuso una nuova modalità di lavoro, lo smartworking. Utilizzato con frequenza nelle altre nazioni, in Italia è arrivato a fatica e difficilmente diventerà prassi consolidata nonostante i vantaggi che offre. Parliamo della possibilità di svolgere il proprio lavoro fuori dalla sede aziendale.

Altri benefici sono la flessibilità degli orari, del luogo in cui lavorare, la riduzione dei costi legati agli spostamenti e dei pasti fuori casa. E ancora, la miglior ripartizione tra lavoro e vita privata, l’incremento della motivazione e dell’autonomia nonché un minore stress e la riduzione del rischio di incorrere in incidenti o prendere l’influenza.

Tra gli effetti negativi, però, dobbiamo segnalare l’isolamento sociale e l’iper-connessione (necessità di essere sempre connessi andando oltre l’orario di lavoro) così come diversi disturbi fisici. Disturbi agli occhi, ad esempio, aumento di peso a causa della sedentarietà e problemi posturali. Per risolvere quest’ultimi basta conoscere dieci esercizi per rafforzare schiena e collo quando si sta seduti tante ore al giorno.

Gli esercizi per chi sta seduto tutto il giorno: come salvare gambe e schiena

Stare seduto tutto il giorno è tipico di chi lavora in smartworking ma anche di chi lavora in ufficio dietro una scrivania o compie lunghi tragitti in macchina. Le conseguenze sono diverse come l’instabilità, la debolezza nei muscoli, la rigidità e le tensioni muscolari, i dolori alle spalle, collo e schiena nonché la pressione sul diaframma.

Ebbene, per risolvere le problematiche posturali ci sono strategie da adottare. Tra le regole generali tenere lo schermo all’altezza degli occhi, poggiare la schiena su un cuscino, tenere le gambe a 90 gradi e non accavallate con i piedi ben poggiati per terra. Alzarsi almeno una volta ogni ora e svolgere alcuni esercizi per riattivare il corpo. Ecco quali.

Impugnare una penna con entrambe le mani e tenerla in posizione orizzontale, distendere le braccia e sollevare la penna sopra la testa allungando la colonna vertebrale.

Contrarre attivamente i muscoli del gluteo per trenta secondi mentre si sta seduti.

Stendere alternativamente prima la gamba destra e poi la sinistra ripetendo per dieci volte.

Ruotare il tronco a destra, impugnare i braccioli della sedia e allungare la colonna per venti secondi.

Portare la caviglia destra sulla coscia sinistra stando con la schiena dritta. La mano destra deve essere posizionata all’interno della coscia destra in modo tale da spingere la coscia verso il pavimento per venti secondi. Poi si potrà ripetere con l’altra gamba.

Aprire le gambe poco più delle anche, poggiare le mani sulle cosce ed effettuare dieci cerchi con il tronco in senso orario e dieci in senso antiorario.

Dopo aver afferrato al parte sotto della sedia flettere la testa a destra per venti secondi, poi a sinistra.

Spingere con dito indice e medio il mento all’indietro guardando un punto fisso davanti a sé,

ruotare i polsi per mobilitare le articolazioni.

Scivolare con le mani molto lentamente lungo le cosce fino a toccare il pavimento rilassando il torace e tenendo la testa all’altezza delle spella.

Ogni esercizio prevede di restare con la schiena dritta e una respirazione naturale.