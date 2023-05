Dieta estiva strepitosa, in soli 7 giorni perdi più di 4 kg e non li rimetti più

Vuoi eliminare quei fastidiosi chili di troppo prima che arrivi l’estate? Con questa dieta estiva in una sola settimana perderai 4 kg.

Manca ormai pochissimo all’estate e in moltissimi non vedono l’ora di godersi delle meravigliose e rilassanti giornate al mare. Tu sei pronto per la prova costume? Se durante l’inverno hai accumulato qualche chilo di troppo e vuoi perderlo prima di tirare fuori il costume questa dieta estiva è davvero fantastica, potrai perdere fino a 4 kg in una settimana.

Con questo regime alimentare di circa 1000 calorie giornaliere ti vedrai subito più sgonfio e ti sentirai meglio. Spesso si accumula peso anche quando si mangia bene perché si svolge una vita troppo sedentaria, questo però è un metodo davvero infallibile per tornare in splendida forma.

Si tratta di una dieta adatta sia agli uomini che alle donne, naturalmente prima di iniziarla rivolgiti al tuo medico per un parere, sarà infatti lui a valutare se può essere adatta al tuo organismo oppure no.

Ecco una fantastica dieta estiva per perdere 4 kg in una settimana, il risultato ti lascerà senza parole

Di seguito trovi il menù da seguire durante la settimana per poter perdere fino a 4 kg in una settimana, resterai davvero stupita dagli incredibili risultati che otterrai.

I pranzi e le cene variano giorno dopo giorno, invece colazione, spuntino e merenda sono sempre uguali:

Colazione: tè con miele o caffè + 2 fette biscottate integrali oppure cereali integrali e yogurt magro

Spuntino: 1 yogurt magro o un frutto a scelta

Merenda: 1 frutto a scelta

Lunedì

Pranzo: 1 panino integrale farcito con 80 grammi di prosciutto crudo oppure 400 grammi di salmone cotto al vapore

Cena: insalata verde condita con un cucchiaio di olio extravergine di oliva e aceto e 80 grammi di pasta con pomodoro e basilico

Martedì

Pranzo: Un panino integrale e un piatto di bresaola e rucola oppure un piatto di polpo e patate

Cena: pollo al curry e 1 panino integrale

Mercoledì

Pranzo: 1 piatto di prosciutto crudo senza grasso e melone

Cena: un panino integrale e verdure bollite condite con un cucchiaino di olio extravergine di oliva

Giovedì

Pranzo: 80 grammi di bresaola e un panino integrale oppure 400 grammi di merluzzo cotto al vapore

Cena: petto di tacchino ai ferri e insalata di rucola

Venerdì

Pranzo: una pallina di gelato alla frutta e 2 fette di anguria

Cena: insalata mista condita con un cucchiaio di olio e aceto e 60 grammi di riso venere con le zucchine

Sabato

Pranzo: 200 grammi di minestrone

Cena: orata al cartoccio e un panino integrale

Domenica

Pranzo: insalata di fagiolini e patate bollite condita con un cucchiaio di olio extravergine di oliva

Cena: un uovo sodo e insalata mista con pomodorini e carote