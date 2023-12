Ricordate Jacopo di Amici? Ai tempi del talent era così, oggi è completamente diverso: com’è diventato

Jacopo Ottonello è stato uno dei ragazzi che più è riuscito a farsi notare nel talent show di Maria de Filippi, Amici. Ma che cosa fa oggi?

Molti sono coloro che ricordano Jacopo Ottonello di Amici, un cantante che ha preso parte alla diciannovesima edizione del talent show. Nato nel 1999, è stato fin da subito molto apprezzato dai fan che hanno imparato ad amarlo proprio durante il programma. Insieme al suo team, ha preso la decisione di muoversi verso una direzione molto importante. Ma di cosa si tratta?

Dopo aver reso pubblico il suo primo album Colori edito nel 2020, il cantante ha preso la decisione di pubblicare un altro singolo, Come il sole il quale su Spotify è stato in grado di ottenere 115.000 streaming in pochissimo tempo. Da quella canzone in poi c’è stato soltanto il silenzio. Di cosa si occupa il ragazzo da quando la sua carriera da cantante si è fermata?

Cosa fa oggi Jacopo Ottonello: la sua vita dopo Amici

Oggi Jacopo Ottonello è rimasto molto attivo sui social, soprattutto su Instagram in cui sono 350.000 i follower che lo seguono. Per quanto riguarda la musica, tuttavia, non sta dando più nessun tipo di notizia. Di sicuro anche la pandemia lo ha spinto a mettere da parte momentaneamente la chitarra, anche se sembra intenzionato a lavorare ad un nuovo album di inediti.

Infatti, a causa del lockdown, come molti altri giovani si è trovato costretto a chiudersi in casa e non riuscire così a spiccare il volo e a farsi apprezzare al termine del talent. In ogni caso, è stato lui stesso ad annunciare su Instagram di essere pronto per un nuovo singolo.

Non manca però una foto condivisa dall’artista che avrebbe molto allarmato i suoi fan. Infatti, proprio su Instagram, Jacopo Ottonello ha postato un suo scatto in costume e i follower non hanno potuto fare a meno di notare che il ragazzo è apparso decisamente più magro, quasi scheletrico. Sappiamo che non ha mai avuto una costituzione robusta, ma nelle immagini era decisamente sciupato.

Un dettaglio che è stato subito riscontrato dai suoi fan, i quali gli hanno chiesto che cosa fosse accaduto. Il cantante ha cercato di rassicurare tutti spiegando di aver vissuto un periodo molto difficile. Adesso, tuttavia, è pronto a rimettersi in piedi più forte di prima. Il suo invito è quello di continuare a seguirlo e di non preoccuparsi per la sua salute.