Federica Nargi, strani avvistamenti nel cielo di Milano: “Ditemi che non ho le allucinazioni”

Uno strano avvitamento nel cielo di Milano ha sorpreso Federica Nargi che, non credendo ai suo occhi, ha condiviso tutto coi fan.

Che succede a Federica Nargi? L’ex-velina di Striscia la Notizia finisce questa volta sotto i riflettori per un particolare evento condiviso con tutti i suoi fan e non, come succede di solito, per il suo corpo scolpito e per la sua sensualità, o per la sua attività come modella, showgirl e influencer.

Come sappiamo, da tempo ormai la Nargi ha lasciato la “sua” Roma per trasferirsi (insieme al compagno Alessandro Matri e alle sue due bambine, Sofia e Beatrice) a Milano; il cambiamento è andato alla grande per tutta la famiglia e la casa meneghina è già apparsa più e più volte in varie foto e video pubblicati sui social, ma questa volta la città ha lasciato Federica davvero perplessa.

Tramite un nuovo post sui social, infatti, la showgirl ha condiviso con i suoi numerosissimi follower quanto visto nel cielo di Milano, un avvistamento piuttosto strano che ha suscitato subito la curiosità del web. Ecco di cosa si tratta: è veramente incredibile.

Federica Nargi, l’avvistamento nel cielo di Milano è davvero particolare – FOTO

Federica Nargi è stata testimone di un evento piuttosto particolare avvenuto nelle scorse ore a Milano. Come si vede nella foto pubblicata nella sezione delle stories del suo profilo Instagram, infatti, la showgirl ha avvistato nel cielo meneghino un particolare fenomeno di luce, come se tra le nuvole buie fosse iscritto un cuore.

Un evento davvero particolarissimo, che ha subito colpito la Nargi e che l’ha spinta a pubblicare una foto sul suo profilo Instagram, probabilmente ancora con il naso all’insù per guardare dal basso uno spettacolo visivo veramente incredibile. Sul web, lo scatto è diventato presto virale, con tanti milanesi che hanno ritrovato nella visione del cielo le stesse emozioni provate dalla showgirl.

Nelle ultimissime ore, invece, la Nargi ha condiviso diversi video dal primo saggio di ginnastica artistica della piccola Beatrice, che a quanto pare già si cimenta con questa disciplina; tanta soddisfazione per mamma Federica, che si gode ogni momento con la sua famiglia a Milano e, talvolta (come abbiamo visto), è anche spettatrice di fenomeni atmosferici incredibili.