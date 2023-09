Realizzare i tuoi sogni è possibile e lo psicologo spiega come fare | Funziona davvero

I sogni sono desideri e sarebbe meraviglioso imparare a realizzarli. Ma esiste un modo per rendere possibile tutto questo?

“Se puoi sognarlo, puoi farlo” lo diceva il grande Walt Disney. Sarebbe bello realizzare i sogni come quelli che abbiamo sempre visto – sin da piccoli – nelle favole. Chi non ricorda la bellissima e romantica favola di “Cenerentola” in cui una povera ragazza sognava di sposare il principe azzurro e il desiderio – alla fine – si realizzò. Sarebbe così facile e semplice sognare un qualcosa e realizzarlo immediatamente?

Bisogna sempre ricordare che tutte le cose importanti – per fare in modo di realizzarle – hanno bisogno di un vero e proprio progetto. Il segreto per realizzare i propri sogni è quello di prendere carta, gomme, matite colorate e cominciare a dare sfogo alla propria creatività, disegnando il vostro progetto, il vostro sogno, come se lo si stesse visualizzando su carta prima ancora che nella realtà. Sarà davvero questo il metodo per realizzare i sogni? Anche quelli più difficili e impossibili?

I veri desideri e i consigli dello psicologo

Una frase davvero molto bella e toccante recita così: “La felicità è un percorso e non una destinazione”, lo diceva la grande Madre Teresa di Calcutta. Spesso – fin da piccoli – siamo portati a vivere i sogni degli altri e magari non ci chiediamo mai cosa desideriamo noi realmente.

A volte sono gli altri a sognare per noi stessi. Fondamentale è rispondere a quesiti che aiutano a comprendere meglio cosa si desidera veramente. Le domande sono: In quali momenti ci emozioniamo? Le cose che contano maggiormente nella nostra vita, quali sono? Come ci si vede in un futuro tra 20-30-60 anni? Come fare per avvicinare se stessi oggi a quell’immagine che si ha di noi nel futuro?

Questi quesiti che ci poniamo, aiutano sicuramente a fare ordine. Non bisogna dimenticare che a volte – anzi spesso – la paura blocca la realizzazione dei desideri. Bisogna vincere questo sentimento e imparare sbloccarsi. Inoltre è importante essere consapevoli di quali siano queste paure. Cerchiamo quindi di dare un nome alle stesse e accanto a ogni sogno indicare cosa preoccupa maggiormente. Anche questo è un esercizio molto utile.

La tecnica è quella di suddividere i desideri in tappe. Concentriamoci sulle risorse indispensabili per ogni tappa. Ricevere un aiuto è importante e non dobbiamo mai sottovalutare l’aspetto di averne bisogno. Cercare delle alleanze è fondamentale. Non bisogna essere utopisti e fantasiosi – non tutti i desideri possono realmente realizzarsi – ma bisogna sempre pensare a un qualcosa che possa avvicinarsi al nostro desiderio. Altro aspetto molto importante è quello del piacere che si prova nella preparazione alla realizzazione del desiderio. I sogni son desideri e possiamo raggiungerli, se vogliamo!