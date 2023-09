L’incubo di tutte: la bici ingrossa le gambe? La verità degli esperti ti lascia senza parole

La bici ingrossa le gambe? Questa è la domanda che si pongono molte donne, ecco la risposta.

Tutti gli sport che includono un lavoro esclusivo sulle gambe possono ingrossarle? Se lo domandano molte donne. Parliamo di sport come il biking, spinning, cyclette, hydrobike e anche indoor cycling. Ci sono donne che non vogliono fare cyclette o spinning in palestra per evitare proprio di farsi venire le gambe grosse.

Si tratta di un pensiero ossessivo o c’è un fondo di verità? Le gambe si sviluppano in conseguenza al modo in cui vengono usate. Alcuni studi sullo psicosoma dicono che esistono quattro tipi di gambe, quelle deboli e sottosviluppate, le gambe massicce e ipermuscolose, quelle grasse e sottosviluppate e le gambe sottili e contratte.

La bici ingrossa le gambe?

Le nostre gambe indicano il modo in cui viviamo, chi ha gambe deboli ha difficoltà a tenersi in piedi e radicarsi per un sistema di autosupporto debole. Chi invece ha gambe massicce e muscolose ha una personalità rigida e resistente ai cambiamenti, al movimento e all’attività in generale. Le gambe grasse ma deboli appartengono di solito a individui che hanno difficoltà a intraprendere una nuova azione. Infine le persone con gambe sottili e contratte si danno da fare, la loro energia scorre a scatto.

Secondo gli esperti di biking, l’uso intensivo e sportivo della bici non rende le gambe belle né le fa dimagrire. Non sviluppa in modo armonioso tutti i muscoli come invece lo fa il pattinaggio ad esempio o la danza. Praticando il biking, i quadricipiti femorali si ingrossano più di tutto il resto e se non si pedala in salita, si sviluppano poco anche i glutei che tutti vorrebbero tonici.

Però il ciclismo e spinning indoor fanno dimagrire i fianchi. La bici inoltre non crea problematiche osteoarticolari o compressioni. I movimenti sono ciclici e a catena chiusa, una posizione scorretta potrebbe portare a problemi alle ginocchia.

Ma arriviamo al fulcro della questione, le gambe da ciclista si ingrossano? Il muscolo si accorcia sempre e quindi bisogna compensare con pesi, Pilates, yoga e corpo libero per stimolare il tessuto osseo vicino ai tendini. Quindi non è vero che le gambe si ingrossano secondo gli esperti, la forma del muscolo del polpaccio è stabilita geneticamente, può aumentare il tono che non deve essere confuso con il volume.

Ma è vero che le donne avendo meno testosterone devono allenarsi con rapporti più agili puntando meno alla massa, altrimenti le gambe possono ingrossarsi davvero.