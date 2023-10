Puoi ridurre il rischio di cancro del colon-retto mangiando questo: ma c’è un dettaglio fondamentale

Il cancro del colon-retto è uno dei tumori più comuni. Fare scelte equilibrate di dieta e stile di vita può aiutare a ridurre il rischio di sviluppare il cancro del colon-retto.

Cos’è il cancro del colon-retto? È un tumore localizzato nel colon (intestino crasso) o nel retto (l’ultima parte del colon). A volte è chiamato cancro al colon.

Quali sono i fattori di rischio associati al cancro del colon-retto?

Storia familiare

Malattia infiammatoria intestinale

Stile di vita inattivo

Sovrappeso o obesità

Dieta ricca di carne rossa o carni lavorate

Consumo di carne cotta ad alte temperature (vedi questo articolo per imparare a grigliare in sicurezza)

Dieta povera di fibre

Consumo di alcool

Fumare.

Per contribuire a ridurre il rischio di cancro del colon-retto, ci sono dei consigli alimentari da seguire.

Cancro del colon-retto: consigli alimentari

Per contrastare il cancro del colon-retto occorre seguire alcuni suggerimenti che riguardano sia le abitudini alimentari che lo stile di vita. Ad esempio, per contrastare la suddetta forma di cancro mangia meno carne rossa e carni lavorate: limita il consumo di carne rossa come manzo e maiale a 6 porzioni di carne cotta a settimana. Occorre ridurre al minimo o evitare le carni lavorate (come i salumi) preparate con un processo di affumicatura o stagionatura o con conservanti.

Scopri come includere le proteine ​​vegetali nella tua dieta. Mangia cereali integrali. Sostituisci i cereali raffinati con quelli integrali. Avena integrale, riso integrale, orzo, quinoa, mais, ecc. sono esempi di cereali integrali.

È importante mangiare cibi ricchi di fibre: includi più verdura, frutta e cereali integrali nella tua dieta. Non dimenticare di mangiare più legumi, come fagioli, piselli e lenticchie.

Gli studi hanno dimostrato che il consumo di latticini è associato a un ridotto rischio di cancro del colon-retto.

Attività fisica e alimentazione

Inoltre, è stato dimostrato che l’attività fisica di intensità da moderata a vigorosa riduce il rischio di cancro. Cerca di fare almeno 150 minuti di attività fisica di intensità da moderata a vigorosa a settimana e di interrompere lunghi periodi di seduta. Muoviti di più e trascorri meno tempo seduto. È importante limitare la quantità di alcol che bevi: se consumi alcol, limitati a due drink al giorno per gli uomini e a un drink al giorno per le donne.

Infine, evita di fumare e di esporti al fumo passivo: fumare e stare con persone che fumano aumentano il rischio di cancro del colon-retto. Se hai bisogno di aiuto per smettere di fumare, chiedi al medico o al farmacista.

La pulizia intestinale aiuta a prevenire il cancro del colon-retto? No. Non ci sono prove che la pulizia dell’intestino sia efficace nel ridurre il rischio di cancro. Può anche essere dannoso. Scegli cibi ricchi di fibre come verdura, frutta, cereali integrali, noci, semi e legumi per mantenere la salute del tuo sistema digestivo.