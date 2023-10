Anna Tatangelo super sexy con minigonna e top striminzito: lascia poco all’immaginazione, subito virale

Anna Tatangelo si mostra in una delle sue versioni migliori, super sexy con top e minigonna striminziti: eccola.

Lascia poco all’immaginazione l’ultimo look di Anna Tatangelo alla Milano Fashion Week. La bella cantante di Sora si è mostrata con una minigonna e un top cortissimi, che hanno messo in risalto le sue curve stratosferiche: eccola.

Anna Tatangelo appare più bella e in forma che mai alla Milano Fashion Week. Insieme al nuovo fidanzato, Matteo Narducci, 26 anni, si è fatta fotografare con un top e una minigonna striminziti che lasciano pochissimo spazio all’immaginazione. Gli scatti bollenti di Anna sono diventati subito virali.

Anna Tatangelo versione super sexy: top e gonna striminziti mettono in risalto tutto

Più sexy che mai, Anna Tatangelo ha riscoperto una nuova versione di sé che punta alla sensualità, anche in maniera decisamente estrema e audace. Insieme al fidanzato, un modello di marchi prestigiosi di 26 anni, Mattia Narducci, si è resa protagonista di alcune sfilate della Milano Fashion Week. La cantante ha ritrovato l’amore e il divertimento, riscoprendo una versione di sé più leggera e audace.

Dopo la fine della relazione con Gigi D’Alessio, durata 12 anni e dalla quale è nato un figlio, Andrea, che ha 13 anni, ha ritrovato il sorriso. Prima la storia con Livio Cori, rapper napoletano, durata circa 3 anni, ma finita in malo modo, e poi la relazione con Narducci. Dieci anni in meno, ma già pronto per le presentazioni in famiglia, Mattia ha fatto emergere una versione della conduttrice ancora più sexy.

Proprio con il fidanzato modello Anna è arrivata con un look che non poteva passare inosservato. Un completo in lattice di colore blu elettrico, di Patrizia Pepe. La cantante si trovava a Milano per seguire la MFW, tra sfilate di moda ed eventi esclusivi, come quello organizzato dalla stilista, si è mostrata più sexy che mai. Ha completato il suo look audace con stivali alti neri e non sono mancate le pose hot, che ha fatto da sola e poi con il fidanzato.

I suoi scatti hanno conquistato tutti i follower che hanno commentato in modo positivo e apprezzato moltissimo il look di Anna. Su tutti spunta però il commento del figlio, Andrea D’Alessio, che ha scritto: “Piscella mia”, sotto il post foto della sua bellissima mamma, con tanto di cuoricino. Si vede che il figlio non solo apprezza la sua bellezza, ma è anche contento per la felicità della mamma!