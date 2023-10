Piangere fa bene alla nostra salute oppure no? Ebbene, secondo gli esperti non vi è alcun dubbio: ecco la verità che lascia tutti a bocca aperta.

Tutti quanti, prima o poi, piangiamo. Un modo per sfogarsi e riuscire così a gestire le proprie emozioni. Ma tale azione fa davvero bene alla nostra salute? Ecco cosa sapere.

A nessuno piace piangere. Eppure, purtroppo o per fortuna, prima o poi capita a tutti. Possiamo piangere come reazione ad un dolore, a una gioia, alla malinconia o addirittura anche senza un vero e proprio motivo. Si tratta d’altronde di un modo naturale per sfogarsi e che aiuta a gestire meglio le proprie emozioni.

Quando proviamo delle forti sensazioni, siano esse positive o negative, può quindi capitare di piangere. Un’azione che coinvolge anima e corpo, che secondo gli esperti avrebbe degli effetti positivi sulla nostra salute. Ecco quali sono.

Piangere fa davvero bene alla salute? Secondo gli esperti non ci sono dubbi: cosa c’è da sapere

Piangere, a differenza di quanto si possa pensare, fa bene alla salute. Innanzitutto perché ci aiuta a sfogare le varie emozioni e allontanare possibili pensieri negativi. Ma non solo, piangere aiuta a liberare alcuni determinati ormoni, come l’ossitocina, che ha vari effetti benefici sul nostro organismo. Tra questi, ad esempio, aiuta ad aumentare la fiducia in noi stessi, il livello di empatia e a diminuire il senso di dolore.

Ma non solo, aiuta ad aumentare la produzione di serotonina, riuscendo così a fungere da ansiolitico. Oltre all’aspetto emotivo, il pianto ha degli effetti benefici anche da un punto di vista pratico. Ad esempio le lacrime aiutano a eliminare le tossine e a combattere i batteri. Il pianto, inoltre, si rivela essere un potente anestetico. Questo perché quando piangiamo si produce una sostanza che aiuta a rilassare i muscoli.

Piangere, quindi, oltre a essere un atto liberatorio fa davvero molto bene alla nostra salute. Per questo motivo è bene non trattenere le lacrime, bensì è meglio lasciarsi andare. Si tratta d’altronde di un gesto naturale che aiuta ad allontanare lo stress, per poi affrontare la vita con una visione più positiva. Provare per credere.