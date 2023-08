Perché uomini e donne leggono l’Oroscopo? Dicono faccia anche bene

Moltissime persone leggono l’Oroscopo, poiché si tratta di uno svago divertente e anche coinvolgente, nonostante non sia una scienza esatta.

Diversi astrologi sono diventati famosi perché sanno offrire un’interessante tipologia di intrattenimento. Ma quando leggiamo le previsioni delle stelle su una rivista, o le ascoltiamo alla tv non andiamo a guardare chi le abbia fatte. Semplicemente, ci divertiamo a sperare in un guizzo di fortuna in amore o nei guadagni.

Inoltre l’oroscopo non si occupa di fare mere “previsioni sul futuro” perché è qualcosa di molto di più. Racconta di una filosofia che esiste da millenni e che ha affascinato e affascina tuttora milioni di persone. Nelle peculiarità dei Segni Zodiacali troviamo aspetti caratteriali, tendenze e anche segreti sulla personalità.

Non è difficile comprendere dunque che l’oroscopo piace, e intriga sia gli uomini che le donne. Anche se non offre risposte scientifiche, o forse proprio per questo. Infatti non è un caso che anche chi è scettico si diverta a leggere o ascoltare le ultime news sulle previsioni delle stelle. Approfondendo, però, scopriamo che questa forma di divertimento può addirittura essere molto benefica per la mente. Ecco come mai, secondo le opinioni di alcuni esperti.

Perché tutti leggono l’Oroscopo e perché fa bene, la parola agli esperti