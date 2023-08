“Ancora un po’ di coccole”: l’orso più tenero del mondo ne vuole ancora | Video

C’è il video di un orso che sta spopolando sul web, tutti vorrebbero accarezzarlo, e perché no… strapazzarlo di coccole!

Sul web ormai circolano foto di ogni tipo, per non parlare dei video degli animali: sono i più amati, dai boomer alla generazione Z! Chi avrebbe mai pensato che un orso potesse essere definito uno degli esseri viventi più teneri?

Non parliamo del goloso Winnie the Pooh di Christopher Robin, ma di un Grizzly che può arrivare a pesare più di 600 kg! Quello che molti non sanno è che si tratta di un animale veloce, agile e forte, e proprio per questo fa paura agli altri predatori. Ma ciò che destabilizza ancora di più, è sapere che questo essere dall’imponente statura, può trasformarsi davvero in un orsacchiotto di peluche come quelli con cui si giocava da bambini!

Quanto è pericoloso un orso? Non è un animale territoriale, anzi è un vero nomade che viaggia in cerca di cibo, riparo e protezione, soprattutto quando si tratta di cuccioli. Infatti, per quanto sia un animale pericoloso per l’essere umano data la stazza e la potenza, è comunque difficile che si avvicini per aggredire a prescindere. Se un orso attacca lo fa di certo per proteggere i piccoli, questo è un atteggiamento tipico delle mamme orse.

Stessa cosa quando vengono scoperti sopra una carcassa a mangiare, o in qualsiasi altra situazione in cui questi si sentono vulnerabili. Allora, com’è possibile che dietro tanta ferocia, un animale del genere nasconda della dolcezza? Come già detto, non è un animale che attacca a prescindere, e può stupire nel suo comportamento.

Video dell’orso più coccoloso del web

Da quanto detto emerge appunto che l’orso attacca per difesa. Se aggredisce un essere umano, lo fa per paura di subire lui stesso un’aggressione, per questo nella maggior parte dei casi sta distanziato. Quindi, schivo e diffidente è difficile da incontrare, figuriamoci da coccolare. Ma questo video mostra come ogni essere vivente se trattato con cura e amore, non possa che dare in cambio la stessa moneta. Questi frame lasciano senza parole!

Nel video si vede appunto un orso in compagnia del peggior nemico di ogni animale… l’uomo! Inutile negarlo, l’essere umano ha fatto più genocidi e cattiverie di qualsiasi altro essere vivente, nonostante si affermi che sia il più evoluto. Nel video si mostrano insieme, l’uomo in piedi lo abbraccia con tenerezza, ma ecco che accade l’imprevedibile.

Abbiamo mostrato e spiegato quale sia l’indole dell’orso, e di come questo possa manifestare il suo carattere, ma mai nessuno avrebbe immaginato una reazione del genere. L’uomo è intento ad abbracciare l’animale, ma ad un certo punto decide di andarsene. È qui che l’animale mostra la sua reale natura, lasciando senza parole il pubblico del web.

Chi l’avrebbe mai detto che anche un orso potesse essere così dolce? È proprio vero, si dovrebbe imparare ad amare proprio come fanno gli animali. Senza limiti, restrizioni, nella versione più pura!