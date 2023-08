Perché i finlandesi sono il popolo più felice al mondo: no, i soldi non c’entrano

La Finlandia è il Paese in cui gli abitanti sono tra i più felici al mondo e non c’entra la parte economica

La Finlandia, a quanto pare, è un contrasto vivente: da un parte ha un livello di suicidi tra i più alti e dall’altra detiene il primo posto per il popolo più felice al mondo. È il quinto anno consecutivo in cui la Finlandia viene classificata in pole position nel World Happiness Report. Il premio viene dato in base alla valutazione dei cittadini sulla propria vita. Vengono prese persone di diversi Paesi, le quali devono compilare un modulo per votare il livello della loro esistenza. I finlandesi sembrano i più soddisfatti del proprio modo di vivere. La classifica valuta diversi fattori, tra cui le aspettative di vita e la corruzione presente nello Stato.

Ovviamente, ci chiediamo che cosa ha la Finlandia che manca agli altri Paesi e come mai raggiunge per il quinto anno di seguito il primo posto? La risposta viene data da Frank Martela, filosofo e psicologo finlandese, inoltre è un esperto su questi argomenti. Martela ci accompagna alla scoperta degli atteggiamenti che minano la felicità e che i finlandesi tendono a evitare. Andiamo a vedere quali sono questi comportamenti, che dovremmo iniziare ad eliminare anche noi.

Perché la Finlandia è il Paese più felice al mondo? Ecco i motivi

Lo psicologo e filosofo Martela ci ha spiegato i motivi per cui la Finlandia detiene, ormai da cinque anni consecutivi, il primo posto nella classifica dei Paesi più felici al mondo. Sono dei piccoli accorgimenti e comportamenti, che tutti reputiamo giusti, eppure non sappiamo metterli in pratica. Mentre, gli abitanti della Finlandia, vivono rispettando determinate etiche, senza che vengano imposte da qualcun altro. Il modo di rapportarsi con gli altri e con la vita è molto diverso rispetto a quello che adottiamo noi. Una volta visti i motivi che rendono il Paese felice e contento, capirete cos’è che erriamo.

Innanzitutto, i finlandesi non si fanno confronti con gli altri e non tengono ad ostentare la propria ricchezza. Il consiglio dello psicologo è quello di concentrarci su ciò che ci rende felice, piuttosto che su ciò che non abbiamo. Inoltre, gli abitanti del Paese, passano moltissimo tempo a contatto con la natura, apprezzando la semplicità delle cose. Secondo un sondaggio, l’ottantasette per cento della popolazione finlandese crede che una vita a stretto contatto con il verde sia utile a ricaricarsi e a rilassarsi. In questo caso, lo psicologo consiglia di circondarsi di verde, anche se solo di piantine in casa.

Ciò che contraddistingue i finlandesi è il loro senso di fiducia verso gli altri. Infatti il connubio tra fiducia è benessere è perfetto per vivere in serenità. Un esperimento condotto, nel 2022, ha testato l’onestà dei cittadini di diversi Paesi. Facendo cadere un portafoglio, vedevano quante persone lo riconsegnavano e quante lo portavano via. A Helsinki, su dodici portafogli, undici sono stati riportati al proprietario. Questo senso di onestà si riflette anche sulla vita dei bambini, che prendono tranquillamente mezzi pubblici e giocano fuori casa senza la supervisione dei genitori.

Nonostante la felicità, l’onestà e la natura, la Finlandia è il Paese con un tasso di suicidi davvero alto. Questo perché la felicità non è distribuita equamente, ci sono luoghi che rimangono remoti e in cui i giovani sono più a rischio, a causa della poca socialità di cui godono. Ad influire su questo tasso si aggiungono i periodi di buio, infatti, il dodici per cento della popolazione soffre di un disturbo affettivo stagionale.