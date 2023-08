La fine di un amore: quanto tempo dovrebbe passare prima che riprendi la forza di provarci ancora

Quando l’amore finisce si tratta di un evento molto traumatico che però può essere superato, ecco come fare

Quando si sceglie di stare con qualcuno si investe la propria anima e il proprio corpo in un vero e proprio progetto di vita che si speri sia durevole e di successo.

Purtroppo, anche in quelle che sembrano essere all’apparenza relazioni consolidate possono avvenire rotture definitive. Quando ciò accade è indice di uno o più problemi seri che non possono essere facilmente superabili, se non con la chiusura della storia.

Il danno, oltre la beffa, è che quest’ultima può davvero incidere negativamente sul benessere psicofisico di uno o di entrambi i partner.

La fine di una relazione non è per niente semplice da superare, si tratta di un brusco passaggio che mette a repentaglio il benessere psicologico di chi subisce tale perdita. Sì, perché si tratta di una vera e propria perdita, nulla di più, nulla di meno.

Ecco in quanto tempo si supera la fine di una relazione

Ansia, tristezza e sentimenti negativi possono invadere i soggetti post rottura di una relazione. Si può incorrere in un vero e proprio scombussolamento psicofisico che non lascia scampo, non dà tregua almeno per i primi giorni.

Ci sarebbero ben quattro step post rottura. Ovviamente il primo viene ad essere un processo improvviso, una sorta di colpo, una scossa che lascia sotto shock. In questa fase ci sono una serie di emozioni che possono tra di loro contrastare sia positive che negative nei confronti di ciò che è appena successo. La seconda fase è caratterizzata dal dolore che si mischia alla rabbia, ci si potrebbe sentire feriti, traditi, abbandonati.

La terza fase è quella in cui, dopo la seconda fase di dolore acuto, i sentimenti di rabbia e tristezza iniziano ad affievolirsi. Vi è una sorta di accettazione della situazione. Infine, la quarta fase dove le ferite guariscono e vi è una vera e propria rinascita, un andare avanti nella propria vita, senza tornare indietro.

Ovviamente per arrivare a quest’ultima fase ci sono delle tempistiche diverse che variano da persona a persona. Innanzitutto vi sarebbero alcuni fattori da tenere in considerazione. Superare la rottura di una storia più lunga è nettamente più difficile.

Chi ha un appoggio di famiglia e amici debole è meno avvantaggiato nel processo di superamento della rottura. In generale, è stato studiato ci vorrebbero dai 6 mesi ai due anni per superare la fine di una storia.

Addirittura alcuni esperti sostengono che per superare la fine di una relazione sono necessari la metà degli anni o dei mesi di durata della stessa. Ad esempio una storia di amore durata 6 anni potrebbe necessitare di tre anni per superare il distacco. Non vi sono stime esatte né regole, bisogna solo affidarsi alle proprie forze e cercare di non autodistruggersi, bensì scavare a fondo nella questione. Capire per capirsi e infine riuscire a risollevarsi.