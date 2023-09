Osservare le proprie feci è meglio di un esame del sangue: ti dicono tutto sulla tua salute

Può fare impressione ma osservare le proprie feci è importante per capire il proprio stato di salute. Vediamo insieme i dettagli.

Anche se non è piacevole, dovremmo tutti osservare il colore e la forma delle nostre feci. Esse, infatti, ci dicono subito se abbiamo problemi di salute. In questo articolo vi spieghiamo cosa dicono gli esperti.

Le feci sono meglio di un esame del sangue per comprendere il nostro stato di salute e rilevare eventuali problematiche anche gravi. Infatti le feci ci dicono come sta messo il nostro apparato digerente, se abbiamo carenze nutrizionali e ci forniscono informazioni preziose anche circa la salute del nostro fegato. Va da sé che osservare il loro colore e la loro forma è importante in modo da comunicare al nostro medico eventuali variazioni e permettergli di fare una diagnosi precoce.

Feci: ecco cosa ci dicono sulla nostra salute

Non tutti lo sanno ma nel 1997 uno scienziato dell’università di Bristol, in Gran Bretagna, mise a punto una scala – la scala di Bristol – per classificare le feci in base alla forma e al colore. In base a queste due caratteristiche, infatti, si può subito capire se una persona è in salute oppure no e se sta seguendo un’alimentazione corretta o no.

Feci pastose

Se fate fatica a controllare lo stimolo e producete feci pastose, potreste avere un’alimentazione troppo ricca di potassio.

Feci nere

Qui i casi sono due: o state assumendo integratori a base di ferro che rendono nere le feci oppure si sta verificando un sanguinamento nel tratto gastrointestinale. Consultate subito il medico.

Feci biancastre

Feci troppo chiare indicano carenza di bile e, quindi, malfunzionamento della cistifellea. Potrebbe anche trattarsi di qualcosa di più grave come problemi al fegato o al pancreas.

Feci dure e a grumi

In questo caso la ragione più probabile è che la vostra dieta sia povera di fibre. Mangiate più verdure crude e bevete più acqua e la situazione migliorerà.

Feci sottili a nastro

Attenzione: questo tipo di feci possono essere il sintomo di tumore al colon. Contattate il medico se la situazione prosegue.

Feci gialle e molli

Potreste avere problemi con la cistifellea. Meglio fare un controllo.

Feci verdi

In questo caso non c’è da preoccuparsi: molto probabilmente state mangiando più verdure del solito e il vostro corpo le espelle.

Feci molto molle e appiccicose

State mangiando troppi alimenti grassi. Riaggiustate il tiro a tavola e tutto tornerà nella norma.

Feci grumose e a forma di salsiccia

Questo tipo di feci sono caratteristiche di chi soffre di costipazione e non evacua ogni giorno. Fatevi consigliare una cura adeguata dal vostro medico perché espellere le tossine e i residui di cibo regolarmente è importante per la salute di tutto l’organismo.

Feci con il sangue

Possono indicare un sanguinamento nel tratto gastrointestinale oppure la presenza di ulcere, ragadi anali o polipi. Talvolta possono essere il sintomo di un tumore.