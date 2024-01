Orietta Berti confessa il suo incredibile segreto: nella sua casa c’è una stanza misteriosa

Solo ora emerge il segreto, mai rivelato prima, di Orietta Berti: la cantante si è confessata, ecco di che cosa si tratta.

Una delle cantanti che ha lasciato il segno indelebile nel mondo dello spettacolo è proprio lei, la splendida Orietta Berti. La sua carriera è stata davvero brillante e continua ad esserlo, viste le tante collaborazioni con gli artisti del momento come Achille Lauro, Fedez e Fabio Rovazzi. Recentemente la donna ha lasciato tutti senza parole per una confessione che ha deciso di rivelare ai fan.

La carriera di Orietta Berti comincia per merito di suo padre, che ha sempre creduto nel suo talento; la donna prende parte ad un famoso concorso canoro chiamato Voci Nuove Disco d’Oro a Reggio Emilia, con la canzone Il cielo in una stanza di Gino Paoli, classificandosi sesta.

Grazie al suo talento, attira l’attenzione di un produttore discografico che le propone un contratto con la Polydor. Incide per la prima volta un suo brano, Perdendoti, che diventa un successo in pochissimo tempo. Dal suo debutto, Orietta viene definita una delle cantanti tra le più apprezzate dal pubblico e tra i suoi singoli più celebri possiamo ricordare Finché la barca va, Io te e le rose e Tipitì.

Ultimamente, Orietta Berti ha partecipato a diverse trasmissioni televisive. L’abbiamo vista in qualità di opinionista nella scorsa edizione del Grande Fratello Vip insieme a Sonia Bruganelli e al tavolo degli ospiti fissi a Che tempo che fa, condotto da Fabio Fazio e Luciana Littizzetto, conquistando sempre di più il pubblico dei giovani, che la stimano e apprezzano la sua voglia di mettersi in gioco nonostante la musica sia cambiata dagli anni Sessanta ad oggi.

Orietta Berti, spunta fuori il segreto mai rivelato prima

Oltre la musica, nessuno poteva immaginarsi che la cantante Orietta Berti avesse un’altra passione davvero incredibile: si tratta del collezionismo. Infatti, la donna colleziona puffi e bambole ed ha dichiarato in più di una intervista che per lei è una vera e propria fissa.

Le bambole le colleziona sin da quando è bambina e ogni anno aumentano di valore. A rivelare che Orietta ha una vera e propria stanza in casa dedicata alla sua collezione, però, ci ha pensato Fabio Rovazzi, che tuttavia non è stato molto entusiasta della scoperta.

Nella sua stanza non può entrare proprio nessuno, eppure la cantante ha deciso di aprire la porta al cantante che ne è rimasto terrorizzato. Rovazzi ha continuato a ripetere: “No Orietta, mi dispiace ma a me fanno troppa paura. Queste bambole di notte si svegliano e ci soffocano nel sonno, come fai a dormire tranquilla sapendo cosa c’è qui?”.

Le bambole, nel video condiviso da Fabio, erano presenti in ogni dove: dalla cassettiera all’armadio, fino ad arrivare ad una sedia in cui era posata quella più grande, con un occhio cigolante. Lo stesso artista si è chiesto: “Anche io avrei paura ad entrare in una stanza del genere, ma come fa Orietta?”.