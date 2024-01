Mietta, la rinascita dopo il dolore: “Non mi accettavo”, ecco cosa ha subito la cantante

Tanta paura per Mietta, la quale ha ammesso di aver passato un momento particolarmente buio che oggi si è finalmente lasciata alle spalle.

Il suo vero nome è Daniela Miglietta ma tutti la conoscono semplicemente con lo pseudonimo di Mietta, è nata a Taranto e attraverso la sua voce ha convinto tutti. Infatti, nel corso della sua carriera non è stata solo un’apprezzata cantante ma è che riuscita ad approdare sul grande schermo, come attrice e doppiatrice, ottenendo anche lì tantissimi riscontri positivi.

La sua vita non è stata caratterizzata però solamente da gioie. Come spesso succede agli artisti, non sono mancati nemmeno i momenti drammatici. Durante un’intervista rilasciata non molto tempo fa ai microfoni di Rai 1, Mietta ha voluto raccontare al pubblico il suo disagio più grande.

Non è mai facile accettarsi quando ci si ritrova a fare i conti con le luci della ribalta e la cantante questo la sa bene. L’artista pugliese ha infatti svelato di aver attraversato uno dei periodi più difficili per lei a causa del suo corpo. Quello che le è successo stava per rovinare per sempre la sua vita e anche la sua carriera.

Mietta, la confessione shock: il dramma della cantante ha commosso tutti

Far parte dello show business è un sogno per molti, ma non tutti riescono a cavalcare l’onda e a fare dello spettacolo il loro habitat naturale. Questo porta più di qualche personalità ad avere delle crisi: è quanto successo all’apprezzata artista che, in diretta nel salotto di Caterina Balivo, ha confessato di aver sofferto di bulimia.

Si tratta di un particolare disturbo che colpisce tantissime persone portandole ad assumere cibo in maniera compulsiva e nervosa, che tuttavia troppo spesso si tende a sottovalutare. Mietta, per fortuna, non l’ha fatto e ha deciso di affidarsi a dei professionisti per uscire da una situazione così difficile. La bulimia è stata però solo la conseguenza di un male ancora più grande.

I disturbi alimentari, ha confessato la cantante, sono stati una conseguenza degli attacchi di panico che puntualmente e senza un apparente motivo era costretta a sopportare. Mangiare senza controllo la portava a stare meglio, eppure allo stesso tempo l’ha spinta ad avere un rifiuto vero il proprio corpo. Oggi l’artista è felice ed ha così voluto mandare un messaggio di speranza a tutti quelli che, come lei, hanno attraversato un momento simile. Uscirne è possibile e una volta che ci si è riusciti la vita sembrerà più bella di prima.