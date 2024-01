Il tuo materasso è vecchio? Massima attenzione alla salute, potrebbe diventare pericoloso

Lo sai che un materasso troppo datato potrebbe rivelarsi pericoloso per la salute? La sua età, infatti, è un dettaglio da non trascurare.

Moltissimi sono convinti che dormire su un materasso vecchio anche decine di anni non costituisca un particolare problema. Anzi, a volte sembrano confidare nello “stato di servizio” di uno strumento che così a lungo ha cullato i propri sogni più profondi.

Le cose però non stanno proprio in questo modo: quando parliamo di materassi l’anzianità di servizio conta ben poco. Al contrario, più sono vecchi e più rischia di procurare guai alla salute delle persone che ci dormono sopra ogni notte. Esattamente così, tale abitudine può comportare diversi pericoli. Il materasso, infatti, andrebbe cambiato dopo un certo numero di anni (ovviamente variabili a seconda delle condizioni in cui si trova).

Dopo quanto tempo il materasso su cui dormiamo può diventare un pericolo per la salute

L’anzianità dell’accessorio in questione non è trascurabile, visto che è strettamente associata alla qualità del nostro sonno. Che è quanto dire un elemento imprescindibile della nostra esistenza, essendo responsabile al bilanciamento di gran parte delle nostre funzioni corporee. A giudizio di molti esperti, le condizioni del materasso su cui poggiamo il capo ogni notte possono influenzare negativamente il nostro riposo.

Significa poco o nulla che il materasso ci appaia ancora in buono stato, anche dopo 20-30 anni che lo utilizziamo. Questo non implica affatto che si trovi realmente in condizioni ottimali. È provato scientificamente, inoltre, che materassi troppo vecchi possono amplificare problemi di salute come rinite, bronchite o sinusite.

Ma non solo: stando ad alcuni fisioterapisti, un materasso vecchio può portare anche a complicazioni di origine muscolare e ortopedica, non essendo più in grado di sostenere in maniera adeguata il peso della colonna vertebrale o l’area del collo. La sua durata media non dovrebbe superare mai i 5-10 anni di “vita”. Un tempo variabile, naturalmente, in funzione del modo in cui lo strumento viene usato e mantenuto.

Da non trascurare nemmeno la pulizia: ogni 15 giorni il materasso andrebbe pulito accuratamente e bisognerebbe procedere alla sua rotazione, una procedura che serve a invertire i punti sottoposti alle principali pressioni del nostro corpo. In questo modo lasceremo che riassuma la sua forma originale.

Ci sono anche comportamenti sconsigliati dagli esperti per non accorciare la “vita” del nostro materasso. Ad esempio, è meglio non saltarci sopra o sedersi sui suoi bordi. La prova del nove, ad ogni modo, possiamo ricavarla quando notiamo che di notte il materasso non concilia più il sonno come un tempo e facciamo fatica ad addormentarci. In questo caso possiamo stare certi che è giunto il momento di mandarlo in “pensione” e di cambiarlo con uno nuovo.