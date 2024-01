Adriana Volpe, la rivelazione sul passato con Fabrizio Frizzi sconvolge il pubblico

Per Adriana Volpe gli ultimi anni non sono stati facili: la rivelazione sul passato con Fabrizio Frizzi ha lasciato il pubblico senza parole.

Dopo anni di gavetta e di duro lavoro, qualche tempo fa Adriana Volpe stava raccogliendo felicemente i frutti di tanto impegno. Aveva anche una famiglia apparentemente felice: con un marito innamorato e una figlia da crescere.

Nel giro di pochissimi mesi, però, la vita della conduttrice ha preso una piega disastrosa. Nel 2017 arrivò l’intervista di Giancarlo Magalli che gettava delle ombre sulla sua professionalità, tanto che lei lo querelò per diffamazione e alla fine il collega venne condannato. La cosa sarebbe già stata spiacevole così, ma a peggiorare tutto c’era il fatto che, all’epoca, i due presentavano fiano a fianco Mezzogiorno in Famiglia.

Era già noto che Magalli non l’avesse in particolare simpatia, ed anche altre conduttrici ritrovatesi a lavorare con lui erano state costrette a scappare a gambe levate. Dopo l’inizio delle ostilità legali, tuttavia, Adriana Volpe venne estromessa dal cast della trasmissione di cui erano i volti principali. Era il 2019 e, anche se non lo sapevamo ancora, la pandemia era alle porte.

Adriana Volpe, il ricordo di Fabrizio Frizzi: un rapporto speciale

Pochi mesi dopo Adriana Volpe è entrata nel cast del Grande Fratello VIP facendo una prova eccezionale e conquistando il favore di gran parte del pubblico. Sono però arrivate la gelosia del marito Roberto e una tragedia familiare – la morte del suocero -, che hanno costretto la conduttrice a lasciare la Casa e a tornare dai suoi cari. Se la crisi con Parli era già nell’aria, la coppia non è riuscita a superare gli ostacoli di quel periodo e ha deciso di dividersi.

In un momento di transizione così difficile della sua vita personale e professionale, Adriana ha dovuto aggrapparsi alle uniche certezze che le rimanevano, ovvero la figlia Gisele e il ricordo di un amico: Fabrizio Frizzi. La Volpe aveva un legame particolare con il conduttore prematuramente scomparso, perché proprio con lui aveva debuttato in televisione nel 1993 partecipando a Scommettiamo Che, il programma che all’epoca l’uomo presentava con l’inseparabile Milly Carlucci.

“Fabrizio è stata l’anima più pura che io abbia incontrato in vent’anni di carriera. Mi ha dato la prima impostazione, i primi suggerimenti e consigli, un atteggiamento che non ho più visto in nessun altro. Lui aveva la stessa attenzione e lo stesso modo di porsi con tutti, da chi fa il lavoro più umile al direttore generale” ha dichiarato la Volpe a Boomerissima non molto tempo fa.

“Se vedeva che c’era qualcuno in difficoltà per qualche motivo, lui trovava sempre il momento per offrirgli un aiuto. Persone così sono rarissime” ha proseguito nel corso del suo intervento. Per poi concludere: “Fabrizio mi diceva sempre ‘Adriana pensa sempre positivo’ […] e io quel suo consiglio ho provato a seguirlo sempre, anche nei momenti più complicati“.