Non riesci a perdere peso? Forse stai commettendo uno di questi errori

Per alcune persone riuscire a perdere peso è molto difficile, nonostante l’adozione di vari tipi di diete. Accade perché alcuni errori comuni possono vanificare i risultati.

Il sovrappeso è una condizione da combattere poiché non va a minare solamente la parte psicologica del non accettarsi ma può anche innescare problemi di salute. Mantenere un peso corporeo giusto è dunque un’azione volta anche a limitare il rischio di ammalarsi.

Naturalmente tutti vorremmo essere piacevoli fisicamente e in forma, e di solito per ottenere il risultato sperato si comincia una dieta.

Di regimi alimentari specifici per dimagrire ce ne sono davvero molti ma può capitare che non riusciamo a ottenere la perdita di peso che desideravamo. Potrebbe accadere a causa di alcuni errori che commettiamo.

La scelta della dieta dovrebbe essere sempre concordata con uno specialista in nutrizione, poiché ognuno di noi è diverso e risponde in maniera diversa anche durante una dieta. Assodato il fatto che abbiamo individuato il regime alimentare giusto, però, potremmo incappare in qualche problema. Ecco cosa non fare per raggiungere gli obiettivi.

Se non riesci a perdere peso forse è perché commetti un errore banale, ecco a cosa fare attenzione quando sei a dieta

Oggi più che in passato abbiamo a disposizione molte più informazioni sui benefici di alcuni alimenti, e anche sulle modalità per creare una dieta che ci regali benessere psico-fisico.

A volte però potremmo adottare un regime alimentare per dimagrire ma non riuscire nell’intento. Forse perché commettiamo alcuni comunissimi errori.

Motivazione e costanza . Molte persone che intraprendono un percorso per perdere peso falliscono perché non riescono a perseguire con regolarità il piano di dimagrimento. È normale scoraggiarsi, però gli sgarri dovrebbero essere limitati al massimo e dobbiamo ricordare che la forza di volontà è fondamentale per arrivare all’obiettivo prefissato.

. Molte persone che intraprendono un percorso per perdere peso falliscono perché non riescono a perseguire con regolarità il piano di dimagrimento. È normale scoraggiarsi, però gli sgarri dovrebbero essere limitati al massimo e dobbiamo ricordare che la forza di volontà è fondamentale per arrivare all’obiettivo prefissato. Organizzazione . Proprio per evitare quanto sopra, quando ci si mette a dieta si dovrebbe creare un vero planning: appunti su orari, controllo del peso, risultati raggiunti (è gratificante e motivante!) e step da seguire. In questo modo niente è lasciato al caso e avremo la sensazione di concretezza.

. Proprio per evitare quanto sopra, quando ci si mette a dieta si dovrebbe creare un vero planning: appunti su orari, controllo del peso, risultati raggiunti (è gratificante e motivante!) e step da seguire. In questo modo niente è lasciato al caso e avremo la sensazione di concretezza. L’attività fisica è imprescindibile . Molte persone pensano che per dimagrire sia sufficiente mangiare di meno, o assumere cibi meno calorici. In realtà, dieta ed esercizio sono due cose che vanno assolutamente insieme, senza se e senza ma. Al contrario, però, anche il troppo esercizio effettuato da chi non è abituato non porta a migliori risultati. A seconda della condizione fisica può bastare anche una semplice passeggiata dopo i pasti.

. Molte persone pensano che per dimagrire sia sufficiente mangiare di meno, o assumere cibi meno calorici. In realtà, dieta ed esercizio sono due cose che vanno assolutamente insieme, senza se e senza ma. Al contrario, però, anche il troppo esercizio effettuato da chi non è abituato non porta a migliori risultati. A seconda della condizione fisica può bastare anche una semplice passeggiata dopo i pasti. Attenzione alla dieta drastica . Come accennato all’inizio di questo articolo, è necessario adottare una dieta che sia adatta al proprio scopo ma soprattutto al proprio corpo. Non servirà eliminare questo o quel cibo per dimagrire, e anzi, si rischia anche di creare dei danni. La migliore cosa da fare è cominciare per gradi, e comunque secondo le indicazioni date da una dietologa.

. Come accennato all’inizio di questo articolo, è necessario adottare una dieta che sia adatta al proprio scopo ma soprattutto al proprio corpo. Non servirà eliminare questo o quel cibo per dimagrire, e anzi, si rischia anche di creare dei danni. La migliore cosa da fare è cominciare per gradi, e comunque secondo le indicazioni date da una dietologa. Il problema dell’ufficio. Seguire una dieta quando per 5 o 6 giorni alla settimana siamo fuori a pranzo può essere più complicato. Se volgiamo essere certi di perdere peso dobbiamo anche organizzarci per i pasti fuori casa. Basterà prepararli a casa e portarli al lavoro nelle lunch box e il gioco è fatto.

Infine, va ricordato che l’aspetto emotivo è fondamentale quando si decide di perdere peso. Non dobbiamo sentirci in colpa se non riusciamo a diventare come volevamo, e non dobbiamo neanche cadere nell’errore di desiderare cambiamenti epocali in poco tempo. Insomma, dieta sì, prendersi cura di sé va bene, ma agognare risultati impossibili non è di aiuto.