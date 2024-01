Maurizio Costanzo, amava tantissimo la sua villa ad Ansedonia: ha un particolare che la rende unica

La villa ad Ansedonia di Maurizio Costanzo è stata sempre una delle sue preferite: ha un dettaglio che si fa apprezzare proprio da tutti.

Anche dopo la sua dipartita, il noto conduttore televisivo nostrano riesce a tenere banco nelle notizie dell’opinione pubblica odierna. A far parlare di Maurizio Costanzo, questa volta, è il suo immenso patrimonio, accumulato dopo tantissimi anni di esperienza nei salotti televisivi. I suoi programmi sono stati fra quelli più seguiti e amati da parte dei telespettatori.

Oggi, però, lo scettro è passato alla regina del piccolo schermo e sua consorte, Maria De Filippi, la quale è riuscita a ideare e a condurre trasmissioni che hanno pochi rivali a livello di audience.

Il conduttore e giornalista Maurizio Costanzo ha sempre avuto un debole per il mare, data la visione paradisiaca che esso riesce regalare a chiunque lo visiti. Proprio per questo motivo, decise di acquistare una casa ad Ansedonia, la quale gli ha rubato il cuore, anche per le fughe d’amore che ci faceva proprio con sua moglie.

Questa affascinante e immensa villa è stata chiamata con le iniziali dei nomi dei loro cani. Costanzo ne era ammaliato e molto affezionato, infatti all’interno del suo studio di Roma teneva con sé una fotografia che lo ritraeva mentre ammirava il mare dell’Argentario.

Un tuffo in Toscana, la meravigliosa Villa Sadula di Maurizio Costanzo e Maria De Filippi

Si chiama Villa Sadula ed era stata acquistata dai due coniugi per poterci trascorrere momenti di puro relax, lontani da occhi indiscreti. A pochi chilometri da Ansedonia, poi, c’è lo spettacolare Monte Argentario, situato nella Maremma Toscana e, in special modo, parte della Costa d’Argento, sul versante meridionale della regione.

Questo promontorio è proteso verso le due isole più a meridione dell’arcipelago, ossia quella del Giglio e quella di Giannutri. Oltre ad esser caratterizzata da splendide spiagge e scorci incantevoli, la costa è parecchio frastagliata e comprende delle cale anche sassose, di una bellezza davvero notevole.

Nella villa di Ansedonia, Maurizio Costanzo riceveva diversi ospiti e amici. Questa era anche la meta preferita per le vacanze in famiglia e con gli animali domestici. Insieme a Maria De Filippi, decisero di acquistarla nel 2002, perché nel porto di Ansedonia sostava la loro imbarcazione. Questa villa è contornata dalla natura più selvaggia; si tratta di una tenuta con tanto di piscina e una veranda panoramica spettacolare, da cui è possibile ammirare il mare toscano e rimanerne incantati.