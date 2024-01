Alex Britti, bloccato in casa per 6 anni ad assistere il figlio: “Non chiamatemi campione”

Alex Britti racconta quanto vissuto con suo figlio e gli anni passati al suo fianco per assisterlo: le sue parole commuovono tutti.

Cantautore e chitarrista italiano, Alex Britti è nato a Roma nel 1968. La musica lo accompagna fin da quando è bambino: a otto anni inizia a suonare la chitarra e diciassette anni fonda il suo primo gruppo blues, con cui si esibisce in diversi locali romani. Oggi che il suo nome è conosciuto in tutt’Italia, gode di successo e fama notevoli: ecco però la vicenda che gli ha stravolto l’esistenza.

Se della sua vita pubblica e del suo lavoro da cantautore si sa molto, per quanto riguarda il suo privato invece si conoscono molti meno dettagli. Alex Britti, infatti, è particolarmente geloso della propria privacy e di solito non rivela niente a proposito. Recentemente, però, ha voluto parlare di suo figlio Edoardo, nato sei anni fa dall’amore con l’ex compagna: la sua vita, da allora, non è stata più la stessa.

Alex Britti parla del figlio Edoardo: come gli ha cambiato la vita

Nonostante l’artista e l’ex compagna, mamma del bambino, si siano lasciati, di fatto non smettono di essere genitori di Edoardo e quindi fanno di tutto per crescerlo nel modo più sereno e coerente possibile. Arrivato nell’estate del 2017, il figlio ha completamente stravolto la quotidianità di Alex Britti e gli ha imposto di rivedere le sue priorità: se lui, con suo papà, è rimasto solo per la prima volta quando aveva quattro anni, con Edoardo invece ha deciso di impostare un quotidianità diversa.

“Sono stato solo con lui sin da subito. Non sono un campione: sono un papà normale di una nuova generazione” ha detto, rivelando di non poter mai pensare di allontanarsi da suo figlio o di viverlo in una maniera diversa.

Nonostante avesse 50 anni quando è arrivato, Edoardo gli ha insegnato un nuovo modo di vivere e gli ha dato l’energia e l’entusiasmo per fare cose che prima per lui erano impensabili. Alex Britti, quindi, è un papà moderno e presente per la vita del figlio e dell’ex compagna ed è fiero di aver messo tutto ciò in primo piano rispetto al suo lavoro o alla sua fama: sono momenti che non tornano!