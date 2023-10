Le cose che una persona ben educata non dovrebbe mai fare: controlla bene questa lista

L’educazione se c’è si vede, le persone ben educate si notano da miglia di lontananza: ecco alcuni segnali

Ci sono degli aspetti che fanno davvero la differenza e che rendono una persona ben educata. Non si tratta di aspetti sottovalutabili, l’educazione è davvero un fattore fondamentale per poter davvero essere rispettabili e rispettare gli altri.

Uno dei segnali che rende una persona educata è il non vantarsi della propria vita o dei successi e traguardi raggiunti. Non è necessario, infatti, dover auto-sottolineare le proprie glorie. Non è negativo esprimere felicità, ma autoproclamarsi dominatori del mondo non è per niente educato.

Un altro segnale di cattiva educazione è contestare il conto in un ristorante, se quest’ultimo non presenta anomalie e rispecchia perfettamente listino menù e ordinazione.

Poco carino è davvero tenere acceso il cellulare quando si è un appuntamento importante. Non significa dover mettere in stand-by il telefono anche per le emergenze. Semplicemente disattivare i suoni di notifiche, non badare ai messaggi e rispondere solo se strettamente necessario per emergenze familiari. Così si riesce a dare la massima attenzione a colui o colei è con noi.

Altri segnali che indicano che sei una persona maleducata

Chi inizia a mangiare prima degli altri a tavola è davvero di cattivo gusto. Soprattutto se non è stato ancora aperto il buffet ufficialmente e dato inizio “alle danze”.

Una persona educata non ha necessità di mettere in ombra gli altri per emergere, infatti chi vale non oscura chi si trova di fronte per fare colpo.

Inoltre, mostrarsi come tuttologi è davvero una cosa negativa. Far finta di aver capito qualcosa anziché ammettere il contrario e magari chiedere ulteriori spiegazioni è davvero di cattivo gusto e può far sembrare ignoranti e fuori luogo.

Un altro errore di stile che fa scadere nella maleducazione è quello di additare le persone mentre si parla. Non bisogna mai indicare in pubblico, si tratta di un gesto veramente infimo.

Poco educato è anche prendersi confidenze quando non sono del tutto gradite. Eccedere nei regali, nelle attenzioni, domande e nelle manifestazioni fisiche, magari abbracciando all’improvviso. Sono atteggiamenti che possono dare fastidio e mettere in imbarazzo. Anche se si pensa di avere la confidenza giusta, non bisogna mai oltrepassare i limiti.

In generale, mettere in imbarazzo gli altri, essere eccessivamente polemici e mostrare rabbia troppo facilmente, nonché avere una piena considerazione di sé tanto da mettersi troppo i mostra sono atteggiamenti che rende non solo maleducati, bensì ridicoli.