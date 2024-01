Kabir Bedi, ricordate il Sandokan che ha fatto la storia del cinema? Oggi dedica la sua vita a tutt’altro

Immortale Sandokan nell’omonima serie televisiva, oggi Kabir Bedi si occupa di tutt’altro ed è molto felice della sua nuova vita.

Attore dallo sguardo magnetico, in grado di conquistare milioni di telespettatori, Kabir Bedi è noto soprattutto per aver interpretato Sandokan, l’iconico personaggio creato da Emilio Salgari. Nato in India nel 1946, l’attore viene notato dal regista Sergio Sollima all’età di 30 anni, il quale lo scrittura immediatamente per interpretare il ruolo del temuto pirata, soprannominato La Tigre della Malesia.

L’attore si trasferisce in Italia per girare la serie e, in poco tempo, conquista una grande notorietà di pubblico, grazie al suo innato talento cinematografico e alla sua bellezza esotica. A seguito dell’esperienza sul set di Sandokan, Kabir Bedi diventa un volto noto in ambito internazionale, ricevendo opportunità di lavoro in almeno 60 film di Bollywood e svariate produzioni europee.

Dopo un periodo di incredibili successi in pellicole cinematografiche internazionali, l’attore indiano torna in Italia sul set della quinta stagione di Un Medico in Famiglia, la fortunata serie televisiva trasmessa su Rai Uno.

L’ex Sandokan di Serio Sollima è sul piccolo schermo nel ruolo di un uomo seducente e misterioso, capostipite di un’allegra truppa di ragazzi e nipoti che va ad abitare vicino casa Martini ed apre un ristorante che spande odore di curry in tutto il quartiere. Oggi Kabir Bedi si è ritirato dalle scene, tuttavia è sempre impegnato in progetti interessanti e stimolanti.

Kabir Bedi oggi: che fine ha fatto il celebre attore indiano?

Recentemente, il pubblico italiano ha avuto modo di vedere Kabir Bedi all’interno della casa del Grande Fratello Vip, il reality show condotto da Alfonso Signorini. Successivamente all’esperienza all’interno del reality più famoso d’Italia, l’attore indiano si è trasferito insieme alla sua famiglia in India, dove vive la sua storia d’amore con Parveen Dusany, ricercatrice d’origine indiana con cui Bedi si è risposato nel 2016.

L’attore è molto attivo sui social, in particolare sul suo profilo ufficiale Instagram, spazio in cui ama condividere con i followers i progetti e le novità della sua vita. Nel 2019 Kabir Bedi è diventato ambasciatore dell’organizzazione Care and Share, che sostiene i bambini poveri in India.

Inoltre è impegnato in molte attività umanitarie per la salvaguardia dell’ambiente e per contrastare la povertà di alcuni Paesi del mondo. L’attore è anche autore di Storie che vi devo raccontare, autobiografia sulla sua carriera nel cinema e sulle passioni che hanno caratterizzato la sua vita fuori dai riflettori.