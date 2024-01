Solo 3 indizi per indovinare questa famosa opera d’arte: gli esperti ci riescono in poco tempo

Se sei appassionato d’arte, allora questo test visivo per te sarà semplice da risolvere, proprio come bere un bicchiere d’acqua! Provaci.

Mettiti alla prova e verifica le tue reali conoscenze sul mondo della pittura: per avere successo in questa sfida dovrai cercare di capire qual è l’opera d’arte misteriosa racchiusa in questa immagine. Come vedi ci sono tanti elementi diversi che costituiscono delle dritte per decodificare l’illustrazione, fai del tuo meglio e in bocca al lupo.

Non preoccuparti se non riesci a trovare subito la soluzione giusta e, soprattutto, non ti scoraggiare. Ti daremo noi alcuni suggerimenti e tre indizi preziosi disseminati qua e là tra le righe, che ti guideranno verso la risposta finale del test visivo. Tu concentrai sui i tre disegni e cerca di mettere assieme i loro singoli significati.

Test visivo, indovina l’opera d’arte misteriosa con 3 indizi

I capolavori da sempre stregano cultori e appassionati, che sono sensibili al fascino della pittura, della scultura e di tutte le arti visive. Per guidarti sin da ora verso la soluzione del test visivo, ti anticipiamo che in questo caso si tratta di pittura, e la tecnica utilizzata è precisamente l’olio su tela.

Adesso è arrivato il tuo momento, se pensi di avere delle discrete conoscenze sulle arti pittoriche cerca di osservare con attenzione l’illustrazione che trovi all’inizio di questo articolo, e di capire a quale opera d’arte si riferisce. Ecco i suggerimenti per indovinare:

L’autore è un pittore francese.

Il quadro è stato dipinto alla fine del 1800, ed è attualmente ubicato al Museum of fine Arts di Boston.

di Boston. Infine, il terzo indizio per trovare la soluzione è il nome dell’opera misteriosa. Il titolo è composto da tre domande, che racchiudono i quesiti esistenziali per l’essere umano.

Si tratta di un’opera d’arte importantissima, che va letta da destra verso sinistra, e nella quale ci sono tante figure umane immerse nella natura e al centro del dipinto si vede un soggetto che ricorda Buddha, perché in verità tutta la raffigurazione è piena di riferimenti religiosi, e ha un significato molto profondo.

Dunque, ora concentrati e metti a frutto gli anni di studio e il tuo amore per l’arte per superare il test visivo. Finalmente stai per sapere qual è la soluzione dell’indovinello. Questo quadro è stato dipinto da Paul Gauguin, e il titolo dell’opera d’arte è: Da dove veniamo? Chi siamo? Dove andiamo?