Luca Argentero quasi irriconoscibile: in questo vecchio scatto l’attore è molto diverso da ora

All’epoca era già bellissimo e oggi lo è forse ancora di più. Vi ricordate com’era Luca Argentero qualche anno fa?

Sono davvero svariati i personaggi appartenenti al mondo dello sport e dello spettacolo che nell’ultimo periodo hanno conosciuto, ma anche riscoperto, la gioia di diventare genitori. L’ultimo in ordine cronologico è l’affascinante attore Luca Argentero. Forse l’ex personaggio del Grande Fratello che più di tutti è riuscito a fare strada nello show business.

Oltre ad essere una marito amorevole e un padre pronto a tutto, Argentero è infatti diventato anche un attore a trecentosessanta gradi capace di far emozionare il pubblico. Grande successo per la serie Doc – Nelle tue mani, che ha visto proprio l’ex modello nel ruolo di protagonista. Capitolo che, tuttavia, sembra essere pronto a mettere da parte per dedicarsi totalmente alla sua famiglia e al più piccolo di casa, chiamato Noè Roberto, che a febbraio compirà il primo anno di vita.

Insomma, alla soglia dei 45 anni passati – ne farà 46 il 12 aprile – Argentero pare pronto ad affrontare nuove sfide personali e professionali. Cosa che gli è sempre riuscita al meglio, sin dai tempi della casa più famosa d’Italia. Ogni tanto, proprio lo stesso attore ama guardarsi indietro e lo fa tutte le volte con molto entusiasmo. Chissà cosa direbbe oggi al giovanissimo ragazzo che era un tempo.

Luca Argentero qualche anno fa: lo scatto emoziona i fan

Luca Argentero si è presentato al grande pubblico nel 2003 quando ha partecipato al Grande Fratello e all’epoca aveva solo 25 anni. A quei tempi era un ragazzo che cercava il proprio posto nel mondo e alla fine è riuscito a trovarlo in televisione. Nonostante questo, il noto attore non ha mai messo da parte gli studi visto che dopo l’esperienza ha ripreso il proprio percorso ed è riuscito a laurearsi, presso l’Università di Torino, nella facoltà di Economia e Commercio.

Probabilmente nemmeno lui si sarebbe mai aspettato di avere una così intensa carriera professionale comparendo anche su alcune delle copertine delle riviste più importanti dedicate alla moda e al gossip. Davvero una vita ricca di successi quella dell’attore, che nemmeno dopo così tanto tempo può scordare le sue origini.

Per questo ogni tanto Argentero decide di condividere con il suo pubblico alcuni scatti del passato, proprio come quello mostrato in alto. Niente barba e qualche capello bianco in meno per l’attore che ha sempre avuto un fascino particolare, proprio la sua bellezza e il suo viso da bravo ragazzo sono stati fondamentali per suo percorso di crescita.

Inutile dire che il pubblico ha particolarmente apprezzato lo scatto, soprattutto quello femminile. Anche se c’è chi lo preferisce con un po’ di barba, già ai tempi aveva tutte le carte in regola per essere uno degli attori più desiderati del Bel Paese. Fortunata la collega Cristina Marino, nel 2021 diventata sua moglie e poi la madre dei suoi bambini, la quale ha conquistato le attenzioni del bell’attore.