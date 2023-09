Il sangue negli occhi è pericoloso, spesso si sottovaluta ma le cause sono varie, ecco i sintomi a cui fare attenzione

Vi capita un po’ troppo spesso di vedere del sangue inondare i vostri occhi? Fate attenzione a non sottovalutarlo: ecco qual è la vera causa

A chi di noi non è mai capitato, almeno una volta nella vita di avere gli occhi rossi? Quando ciò avviene, la particolarità è che spesso non ce ne rendiamo neanche conto, e il che è molto insolito perché dovremmo percepire qualche dolore, seppure leggero. Invece, l’unica cosa che al massimo può essere sentita, è un leggero bruciore interno, che ci pone davanti allo specchio per vedere e controllare cosa ci sta accadendo.

Ed ecco che quando ci osserviamo, vediamo una gran parte della cornea, ovvero la zona bianca che circonda l’iride, tingersi di rosso e il che ovviamente ci impressiona ogni volta, poiché ciò che notiamo, nei casi più rilevanti, è un’iride praticamente invasa tutto intorno da un laghetto rosso, quasi come se dovesse essere travolta.

Quando ci può capitare questo fenomeno? La risposta più corretta da dare è in ogni momento, dipende da ciò stiamo facendo, per esempio se passiamo una lunga giornata al lavoro davanti ad uno schermo del PC, gli occhi si possono facilmente affaticare e arrossare, oppure se prendiamo molto sole o siamo molto stressati, possiamo incorrere in questo problema.

Perché è pericoloso avere gli occhi rossi e a cosa bisogna fare attenzione

In realtà lo sbaglio più grande che di solito andiamo a commettere quando vediamo del sangue negli occhi è prendere sotto gamba il fenomeno e non cercare di capire quali potrebbero essere le cause, perché in effetti potrebbero essere molte e dipendere si dall’occhio ma anche da una più profonda condizione interna. Dunque poniamoci delle domande.

Dobbiamo fare molta attenzione alle eventuali emorragie interne dell’occhio e anche ad un possibile rialzo della pressione interna che potrebbe provocarle facilmente. Consideriamo intanto che il sangue negli occhi potrebbe essere causato da un’infezione o infiammazione della congiuntiva, per microbi, allergie o virus.

Se per esempio, abbiamo subito un forte trauma, o ci siamo sottoposti ad un intervento chirurgico, potrebbe facilmente rimanere del sangue nella zona della cornea. Se si va in palestra e ci si sforza molto facendo attività fisica o sollevando pesi, è molto probabile che questo affaticamento si ripercuoterà sugli occhi iniettandoli di sangue.

Bisogna comunque cercare di tenere sotto stretto controllo il fenomeno, e vedere se è di carattere temporaneo oppure permanente e ripetitivo, perché in quel caso potrebbe essere un segnale di qualche patologia interna del sangue o che riguarda la circolazione.