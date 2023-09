Si può guidare con i tacchi a spillo? Quasi tutti sbagliano risposta ma il rischio è tremendo

Se vi siete domandati quali sono le calzature che si possono indossare alla guida, questa è la risposta che fa per voi.

I tacchi a spillo sono senza un dubbio un accessorio elegante del quale alcune persone non vogliono privarsi in certe occasioni. Esistono le situazioni più disparate che richiedono un determinato outfit dove la calzatura deve essere di un certo tipo. Sfortunatamente non la più comoda se si ha anche la necessità di guidare.

La cosa migliore da fare in questi sarebbe quella di portare con sé anche un paio di scarpe di ricambio, che siano comode e soprattutto adatte alla guida, così da non andare incontro a nessun tipo di inconveniente. Tuttavia, nel trambusto dei preparativi può facilmente capitare di scordarsi la calzatura di riserva e in questi casi bisogna sapere bene come comportarsi.

Soprattutto in termini di legge, come ben sappiamo esistono alcune normative particolarmente severe per quanto riguarda il codice della strada che, se violate, possono farci fare i conti con delle multe salate se non addirittura con qualcosa di peggiore. Andiamo a vedere perciò cosa dicono le regole per quanto riguarda guidare con i tacchi a spillo. La risposta può non essere così scontata.

Tacchi a spillo alla guida: cosa dice la legge e quali sono i rischi

In passato il codice della strada prevedeva sanzioni nei confronti di chi veniva colto alla guida con calzature inadeguate, è successo a molti che sono stati sorpresi mentre azionavano i pedali con addosso le infradito. Questo, tuttavia, fino al 1993, anno dal quale il codice della strada non prevede più alcun tipo di sanzione per quanto riguarda le calzature indossate alla guida. Pertanto, guidare con i tacchi a spillo non costituisce alcun tipo di violazione della legge. Ma il rischio rimane comunque elevato.

Diversi test hanno stabilito che mettersi alla guida delle calzature poco consone aumenta notevolmente il rischio di fare incidenti. Per questo motivo guidare con i tacchi e ancor di più con i tacchi a spillo, può essere particolarmente rischioso per il guidatore e per chi ha intorno. La libertà di portare il proprio mezzo su strada, per quanto riguarda le calzature, non deve comunque venire mai prima del buonsenso.

Esiste infatti il codice 141 del codice stradale che fa riferimento proprio al controllo del veicolo, il conducente ha infatti il dovere di compiere tutte le manovre nella massima sicurezza quando è alla guida. Indicando precisamente il momento dell’arresto del veicolo, frenare indossando i tacchi a spillo potrebbe risultare più complicato del previsto.