Altro che bisturi, se vuoi il seno più grande adesso lo hai in un giorno

Avere un seno grande senza ricorrere alla chirurgia estetica? È possibile! Ecco come averlo e addio alle protesi alle mammelle.

Il seno è il cruccio di tante donne, ma non tutte vorrebbero sottoporsi alla chirurgia estetica. Questo perché oltre a essere costoso, è anche un intervento invasivo. Tuttavia, non sono poche le donne che scelgono questo approccio, perché è tra i pochi che garantiscono risultati evidenti. Negli ultimi anni la medicina ha fatto dei progressi giganteschi nel campo della chirurgia plastica.

I seni negli ultimi anni appaiono sempre più naturali, grazie all’introduzione di nuove tecniche e materiali per correggere imperfezioni mammarie o aumentare la taglia. Tante donne si dichiarano soddisfatte dei risultati, ma ci sono casi in cui non sempre sono apprezzabili. Ricordiamoci che si tratta sempre di protesi ed è un intervento chirurgico, per cui chi è fan dei risultati naturali non sceglierebbe mai di sottoporsi alla mastoplastica additiva.

Seno grande senza bisturi, è possibile grazie alla medicina estetica

Accanto alla chirurgia estetica esiste la medicina estetica, che ha un approccio più soft per migliorare il proprio aspetto estetico. I risultati che garantisce sono soddisfacenti e l’intervento è molto meno invasivo, poiché si tratta di iniettare attraverso dei filler, acido ialuronico o grasso corporeo. Si tratta di sostanze molto naturali, che si scelgono per contrastare le rughe o labbra troppo sottili.

Non tutte sanno che è possibile ottenere anche una taglia di seno in più grazie al filler. Il lipofilling è l’ultima frontiera della medicina estetica, che sostituisce il macrolane che una volta veniva iniettato sul seno ed era a base di acido ialuronico. Questa sostanza non è più adottata per aumentare il seno, perché formava dei bozzi, che assomigliano a noduli cancerogeni. Il lipofilling, invece, è grasso prelevato da un’altra sede del corpo, purificato e inserito nella sede che si desidera aumentare di volume.

Anche se è un intervento perfetto per chi vuole aumentare il seno e allo stesso tempo dimagrire in una parte del corpo dove viene prelevato il tessuto adiposo, non tutte possono sottoporsi a questa procedura. Uno degli esempi sono le pazienti magre con poco grasso corporeo, alle quali i medici sconsigliano questo intervento. Per le pazienti idonee all’intervento, il lipofilling mostra risultati apprezzabili e non lascia cicatrici né i tempi di recupero lunghi della mastoplastica.

Di conseguenza, niente drenaggi, niente astensioni lunghe dal lavoro e niente dolore post operatorio o rischio di infezioni e altre complicanze. Lo svantaggio, tuttavia, è che i risultati non sono permanenti e spesso non è garantito che il grasso attecchisca su tutte le pazienti.