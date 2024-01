Milly Carlucci, pochissimi ne erano a conoscenza: ecco cosa faceva prima di diventare famosa, una campionessa

Conduttrice amata da tutti, Milly Carlucci è uno dei pilastri della programmazione Rai. Ecco però cosa faceva prima di diventare famosa.

Nata a Sulmona nel 1954, Milly Carlucci è ormai una delle presentatrici televisive più amate in Italia. Al timone di Ballando con le Stelle fin dalla sua prima edizione, è apprezzata per il suo stile serio e professionale ma, al tempo stesso, rilassato e sereno anche nei momenti più tesi. Ecco però a cosa si dedicava prima di fare questo lavoro.

I primi successi di Milly Carlucci risalgono alla metà degli anni Settanta, quando partecipa a L’altra domenica di Renzo Arbore come inviata. Da quel momento in poi inizia a lavorare in molti programmi televisivi della Rai, distinguendosi per la sua caparbietà e per il suo fascino che, tra l’altro, a soli 18 anni le fa vincere il concorso di bellezza Miss Teenager. Ma cosa faceva prima di diventare presentatrice?

Milly Carlucci, qual è stato il suo primo lavoro: impensabile

Durante gli studi al liceo classico Terenzio Mamiani, Milly Carlucci si appassiona al pattinaggio artistico a rotelle, sport che pratica sin dalla prima adolescenza per molti anni a seguire. Entra quindi nella Skating Folgore Roma, la squadra più importante della nostra capitale e inizia a salire di livello fino alla vittoria del Campionato Italiano assoluto.

Da qui nasce il suo amore per la disciplina e, di conseguenza, il suo impegno per portarla in televisione. Come ad esempio con la trasmissione Notti sul ghiaccio, dedicata proprio a questo meraviglioso sport. Nonostante poi abbia intrapreso la strada dello spettacolo, in realtà i suoi genitori per lei avevano tutti altri piani. Figlia di un generale dell’esercito, suo papà e sua mamma avevano in mente per lei una carriera nel mondo dell’architettura.

Tant’è che Milly Carlucci, dopo gli studi di scuola superiore, si iscrive proprio a questa facoltà, lasciando successivamente gli studi poiché non si sentiva portata. Con qualche fatica, quindi, riesce a spiegare ai genitori quali sono le sue reali aspirazioni e inizia quindi a lavorare nell’ambito della moda e della televisione con rilassatezza e supporto. Oggi la affianca sua sorella Anna che, dopo gli esordi nelle piccole emittenti locali, è stata impegnata a Ballando con le Stelle, di cui segue il lato dei social network.