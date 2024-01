Fiorello, dal successo di Viva Rai2 al dramma improvviso: “Operato di…”

Dal successo di Viva Rai2 all’improvvisa scoperta che l’ha portato a vivere un vero dramma: Fiorello racconta dell’operazione inaspettata.

Lo vediamo tutti i giorni a Viva Rai2, con la sua allegria contagiosa e l’intrattenimento che non si può fare a meno di amare. Anche Fiorello però ha vissuto un dramma terribile, una scoperta improvvisa che ha cambiato la sua vita per puro caso e che l’ha costretto a un intervento.

Fiorello è amatissimo in Italia, forse l’unico showman esistente capace di farsi apprezzare veramente da tutti. Ironico, con la battuta sempre pronta, conduttore, cantante: insomma, il successo che ha è tutto meritato. Le sue capacità di essere ogni volta onesto, sincero e trasparente e al tempo stesso intelligente e colto lo hanno portato alla fama fin da subito. Tuttavia, nessuno era a conoscenza del dramma che ha dovuto affrontare. Ecco cosa ha dichiarato sul problema di salute che l’ha colpito improvvisamente.

Il dramma di Fiorello: la malattia scoperta per caso, un duro colpo

Poco tempo fa Fiorello ha parlato di un problema di cui è venuto a conoscenza inaspettatamente. Lo showman ha infatti scoperto di avere un tumore e solo grazie al medico che lo aveva in cura ha saputo della sua malattia. L’artista, parlandone, ha voluto invitare tutti a fare prevenzione con regolarità: è stato proprio per caso che ha realizzato di avere il terribile male.

Nel corso della trasmissione Periscope, Fiorello ha rivelato di aver avuto un tumore nel 2015. Tutto è partito da un problema dermatologico e solo un medico scrupoloso è riuscito a capire che aveva un cancro nelle parti intime. È stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico: “Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così abbassato le mutande e ho tirato fuori la ‘belva’.”

Dopo l’intervento il dottore ha quindi trovato nelle sue parti intime ben sette nei che non erano da sottovalutare. E solo grazie alla sua scrupolosa attenzione, Fiorello ha individuato il male che oggi sembra essere superato. La solerzia del medico e la predisposizione del paziente hanno portato a un buon risultato.

Sulla vicenda, però, lo showman ci è ritornato non solo per raccontare il suo episodio drammatico, ma anche per essere d’aiuto a tutti invitando a una costante prevenzione e a non prendere sottogamba i campanelli d’allarme. Alle volte può bastare davvero poco per risolvere un problema grave come questo.