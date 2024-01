Questo segno zodiacale è un vero enigma: generosità enorme, ma ha un difetto imperdonabile

C’è un segno zodiacale che riesce a condensare caratteristiche completamente opposte, sia positive che negative: gestirlo è impossibile.

Tutti noi abbiamo un carattere complesso e pieno di sfumature, possediamo tratti caratteriali positivi e negativi che, ovviamente, vengono fuori in circostanze differenti. Nella maggior parte dei casi, però, una persona risulta comunque equilibrata e “riconoscibile” all’interno delle oscillazioni del suo umore e delle sue azioni.

C’è però un segno dello zodiaco che riesce a unire il massimo della generosità, dell’intelligenza e dell’altruismo a uno dei più grandi difetti che si possano immaginare. Nella maggior parte dei casi, fortunatamente, le caratteristiche positive si manifestano molto più spesso di quelle negative ma, quando le seconde si presentano con tutta la loro forza, sopportarlo è davvero difficile.

Il segno zodiacale più incomprensibile di tutti

L’Acquario è un segno d’Aria e, per questo motivo, è uno dei più inafferrabili in assoluto. La ragione è data dal fatto che ha moltissimi interessi e il suo cervello è sempre in costante movimento. La sua curiosità lo spinge ad esplorare settori e argomenti sempre nuovi, a conoscere nuove persone e soprattutto a fare esperienze sempre diverse.

Possiede una fortissima empatia e prende molto a cuore le sofferenze degli altri, che cerca di aiutare al meglio delle proprie possibilità, non facendo mai mancare il proprio sostegno e soprattutto offrendo aiuto sia materiale sia spirituale. Condivide tutto quello che ha con grande generosità, spesso senza chiedere assolutamente nulla in cambio, soprattutto quando si tratta di sostenere una giusta causa o lottare per un alto ideale.

Queste bellissime qualità lo rendono un amico prezioso e un alleato fondamentale per chiunque perché, con la sua intelligenza e la sua sensibilità, è in grado di migliorare la vita degli altri. Purtroppo però ogni medaglia ha il suo rovescio. L’Acquario è capace di portare rancore per anni e il suo desiderio di vendetta viene covato a lungo, molto a lungo, senza mai perdere di intensità. Se qualcuno ferisce o tradisce una persona di questo segno, potrà essere certo che prima o poi sarà completamente travolto dalla sua collera.

Spesso la rabbia e il rancore che porta nei confronti di determinate persone accecano completamente il giudizio dell’Acquario, che per questo motivo a volte perde completamente la bussola e potrebbe arrivare a superare i limiti dell’educazione o della prudenza. Come può una persona così generosa e comprensiva trasformarsi in una spietata macchina da guerra nel momento in cui viene offesa? Nessuno lo sa: è tra i grandi misteri dello Zodiaco!