Festival di Sanremo, c’è un problema con gli ospiti: così si rischia la figuraccia

Il Festival di Sanremo partirà fra meno di un mese. C’è grande attesa per l’evento più importante dell’anno: attenzione, però, perché non mancano i problemi.

La televisione italiana cerca di offrire un servizio eccellente ai propri contribuenti. Il pubblico, infatti, può contare su diverse tipologie di programmi, mandate in onda nel corso della giornata. In particolar modo per il prime time, la rete ammiraglia Rai punta molto su fiction o varietà, così da intrattenere gli utenti. Vi è, però, un evento televisivo che risulta essere il più importante di tutti.

Il Festival di Sanremo, nel corso degli anni, ha raccontato la storia del nostro Paese. Attraverso testi e note che sono entrate nella mente delle persone, la kermesse musicale rappresenta l’evoluzione dell’Italia. Basti pensare alle vecchie edizioni, quando i cantanti si presentavano con mise seriose e classiche. Non solo musica, ma anche moda, costume, cultura portati sul palco e nelle case dei telespettatori.

A più di settant’anni dalla prima edizione, l’evento della cittadina ligure continua a catturare l’attenzione del pubblico. Attira i meno giovani, memori dei Festival passati e consapevoli dell’evoluzione dei tempi, ma attrae anche le nuove generazioni, coloro che ammirano e seguono le ultime tendenze. E poi non mancano gli ospiti nazionali ed internazionali: da personaggi del mondo dello sport, fino a divi del cinema.

Il settantaquattresimo Festival della musica italiana avrà inizio il 6 febbraio. Ancora una volta sarà Amadues a varcare l’Ariston da conduttore e direttore artistico. Cosa c’è da attendersi da questa nuova edizione della kermesse sanremese?

Grande attesa per il Festival di Sanremo, ma potrebbero esserci problemi con gli ospiti

Dunque manca davvero poco al debutto del Festival di Sanremo. L’evento musicale, come di consueto, sarà trasmesso su Rai Uno in prima serata. Quinta kermesse per Amadeus, presentatore di notevole fama, il quale sembrerebbe essere nato per questo ruolo. Ad affiancare il padron Sebastiani, ci saranno diversi co-conduttori.

Nel corso della prima serata Ama condividerà il palco con Marco Mengoni, vincitore della scorsa edizione. Il secondo appuntamento vedrà il ritorno di una celeberrima artista, quale Giorgia. La terza e quarta serata proseguiranno sulla scia femminile, con due co-conduttrici come Teresa Mannino e Lorella Cuccarini. Nel corso della puntata finale, invece, ci sarà spazio per il ritorno di Fiorello, apprezzato showman.

Ventisette i cantanti in gara, alcuni all’esordio sul palco dell’Ariston, come ad esempio Geolier e Alessandra Amoroso. Grandi ritorni, fra cui Il Volo, Fiorella Mannoia e I Ricchi e Poveri. Oltre agli artisti in gara, saliranno sul palcoscenico anche numerosi ospiti. Tuttavia potrebbero non mancare i problemi per quanto riguarda le celebrità ospitate. Difatti, giunge notizia della rottura fra Amadeus e Lucio Presta, manager di personaggi di spicco del mondo dello spettacolo.

A quanto pare, la frattura sarebbe dovuta a divergenze fra i modi di vedere del direttore artistico e del manager. Trattandosi di un nome autorevole nel panorama artistico italiano, verrebbe da opinare che possa esserci un abbassamento della qualità delle ospitate. Eppure non c’è da temere, poiché Amadeus ha sempre realizzato edizioni sanremesi di grande qualità, e nonostante l’allontanamento da Presta, non dovrebbero esserci cambiamenti.