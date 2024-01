Questi segreti per la longevità sono poco conosciuti: solo così puoi aumentare gli anni di vita

Chi non vorrebbe aggiungere anni alla propria vita? È un risultato attuabile, ma che richiede di agire preventivamente fin da giovani. Ecco qual è il segreto per un’esistenza lunga e sana.

Secondo un rapporto dell’Ocse (Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico), gli italiani sono al secondo posto tra le popolazioni più longeve al mondo con una media di 82.7 anni. Meglio di noi solo gli svizzeri con 82.8 anni; al terzo posto vi è il Giappone con 82.7 anni. Qualche tempo fa, sentire che una persona fosse arrivata al traguardo dei 100 anni costituiva un fatto straordinario, ora quasi non fa più notizia, sta rientrando nella normalità.

Se si prendono in considerazione grandi numeri, ossia grosse fette della popolazione, si devono valutare dati come il tasso di obesità media, la spesa sanitaria pro capite e la qualità dei servizi agli anziani. Ma come possiamo fare nel nostro piccolo ad arrivare al traguardo della longevità e aggiungere anni alla nostra esistenza? Senza contare che va bene raggiungere un’età avanzata rispetto al passato, ma sarebbe il caso di farlo in salute. Esistono dei trucchi che potrebbero aiutarci a realizzare tale scopo.

Longevità: i segreti per raggiungerla in salute e nel massimo della forma

Ci sono delle regole tassative quando si tratta di aumentare la longevità, talmente conosciute che sono diventate un mantra: smettere di fumare, non consumare eccessivamente alcool, fare screening medici periodici. Ma, al di là di queste abitudini fondamentali, esistono altri consigli meno noti, che dovremmo seguire per prolungare i nostri anni in salute.