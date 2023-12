Com’era Alberto Angela prima del successo? Spunta la foto dal passato: completamente diverso in un viaggio in Africa

Il divulgatore per eccellenza della televisione italiana, Alberto Angela, pubblica una foto del passato. Ecco com’era.

Divulgatore, storico dell’arte e appassionato di cultura, Alberto Angela è uno dei personaggi più amati dal pubblico televisivo. Deciso a seguire le orme del padre Piero, figura fondamentale della divulgazione scientifica in Italia, esordisce sul piccolo schermo nel 1990 con Albatros, un programma diviso in dodici puntate per la Televisione della Svizzera Italiana, riproposto e trasmesso in onda da TeleMontecarlo.

Diplomatosi alla Scuola francese, Alberto Angela consegue la laurea in Scienze Naturali all’Università “La Sapienza” di Roma con la votazione di 110 e Lode e un premio per la tesi. Successivamente, il divulgatore ha frequentato diversi corsi di specializzazione presso alcune delle più prestigiose università statunitensi. Appassionato di archeologia, si è dedicato per molti anni all’attività di ricerca sul campo, partecipando a spedizioni internazionali di paleoantropologia, in località come lo Zaire, la Tanzania, l’Oman e la Mongolia.

Alberto Angela è autore di un saggio sulle nuove tecniche interattive nei musei scientifici e continua a lavorare in questo settore partecipando alla progettazione di mostre. Inoltre, collabora attivamente con quotidiani, settimanali e mensili fra i più prestigiosi. Per la televisione ha ideato, scritto e condotto Passaggio a nord ovest, ormai giunto a numerose edizioni, e il più recente Ulisse, andato in onda per la prima volta su Rai Tre nel 2001. Con i suoi programmi di divulgazione culturale, ha vinto il Premio Flaiano per la televisione.

Alberto Angela e la foto inedita su Instagram

Il divulgatore condivide spesso foto e video del suo lavoro sui social, canale diretto con cui ha modo di intrattenere uno scambio attivo con i suoi ammiratori e followers. Recentemente, Alberto Angela ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto inedita, che lo ritrae in compagnia di un guerriero Masai nel 1987, in occasione di una delle sue spedizioni nel continente africano durante la registrazione delle puntate di Super Quark, il programma condotto dal padre Piero Angela.

Nella foto, il giovane Alberto, completamente diverso da oggi, tenta di instaurare una comunicazione non verbale con il guerriero, il quale appare stupito e incuriosito dall’uomo che ha di fronte. I fan del divulgatore hanno apprezzato molto lo scatto e si sono complimentati con Angela per la sua dedizione nei confronti della divulgazione e della ricerca storica e culturale, essenziali nel processo di crescita dell’essere umano nei confronti di altre popolazioni.