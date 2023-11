Allarme salute del cuore: i piedi ti mandano questi 5 segnali che possono salvarti la vita

Il corpo può inviare segnali che salvano la vita. Cinque campanelli d’allarme suggeriscono che il cuore è in pericolo, scopriamo quali sono.

Dall’osservazione dei proprio corpo è possibile rilevare segni di malattie cardiache. Per tutelare la nostra salute è bene prestare molta attenzione.

È ormai appurato che il nostro corpo ci invia segnali di malessere. Sta a noi riconoscerli per capire che qualcosa non va e consultare un medico il prima possibile. Nessun dolore o manifestazione è casuale, c’è sempre un collegamento con un problema di salute. Un esempio banale è la febbre. La temperatura del corpo aumenta per segnalare fenomeni anomali, di solito di natura infettiva. E ne potremmo fare molti altri di esempi. L’Herpes, un’eruzione cutanea, il mal di testa, le afte, le unghie che cambiano colore.

Tanti campanelli d’allarme di problemi che possono indicare una malattia più o meno grave. Ci sono segnali che aiutano a riconoscere malattie cardiache e che appaiono ben distanti dal petto. Approfondiamoli.

Come riconoscere una malattia cardiaca osservando il corpo

I campanelli d’allarme vanno rilevati ma non bisogna preoccuparsi prima di aver approfondito e consultato un medico. Uno stesso segnale, infatti, potrebbe avere diverse spiegazioni e correlazioni a svariate patologie. Vale anche per i segni che potrebbero indicare una malattia cardiaca.

Caviglie e gambe gonfie sono un primo motivo che dovrebbe spingere a consultare un dottore. Potrebbero, infatti, suggerire un’insufficienza cardiaca dato che l’edema è causato da un accumulo di liquidi. Al mattino il gonfiore potrebbe essere minimo per poi peggiorare durante la giornata. Naturalmente le gambe gonfie potrebbero indicare la presenza di cellulite, della sindrome premestruale, della borsite al ginocchio, dell’artrite reumatoide, del tumore alla prostata e tante altre patologie.

Si può pensare all’insufficienza cardiaca se si notano altri sintomi correlati all’edema. Un aumento improvviso di peso causato dal fluido extra ma anche mancanza di respiro a causa dell’accumulo di liquido che torna nei polmoni. E poi stanchezza e difficoltà nello svolgimento delle attività fisiche. Questi i cinque sintomi più comuni ma vogliamo segnalare anche quelli che appaiono più raramente.

Parliamo di una tosse persistente che peggiora di notte, la pancia gonfia, l’aumento o la perdita di peso, sensazione di confusione, percezione di un sibilo, frequenza cardiaca veloce o battito cardiaco martellante, irregolare o fluttuante. Possono segnalare insufficienza cardiaca anche il dolore al braccio, alla mascella o alla schiena (in caso di attacco di cuore) o il dolore alle gambe con crampo ai polpacci mentre si cammina.