Capelli ricci e lunghi, sguardo fiero e fisico mozzafiato: Alessandra Celentano come non l’avete mai vista, la foto è virale

Capelli ricci e lunghi, sguardo fiero e fisico mozzafiato da ballerina di danza classica: Alessandra Celentano come non l’avete mai vista, la foto è virale

Alessandra Celentano è, sicuramente, una delle docenti più discusse ma anche più amate di Amici di Maria De Filippi. Oramai sono davvero tantissimi anni che la vediamo all’interno di questo talent show, e in tutto questo tempo è riuscita ad accerchiarsi di un pubblico che ha delle opinioni decisamente contrastanti su di lei, che ha sempre dimostrato di essere un personaggio davvero iconico della televisione.

C’è da dire che Alessandra col passare degli anni si è addolcita molto, ma di certo non ha perso il suo smalto. Non la vediamo più superare il limite come faceva anni fa – infatti, molto spesso Alessandra si ritrovava al centro delle polemiche per questo – ma in ogni caso tanto spesso si ritrova ancora ad essere attaccata per i suoi modi di fare.

Ogni anno la vediamo infatti prendere di mira un ballerino o una ballerina che secondo lei non merita di essere all’interno della trasmissione. In questa edizione, è Nicholas che sta subendo un po’ l’ira della famosa insegnante di danza.

Alessandra Celentano condivide uno scatto di lei da giovane: bellezza mozzafiato

Alcuni magari non sopportano queste cose di lei, altri invece la ritengono iconica proprio per questa ragione. Insomma, oggi Amici non sarebbe la stessa trasmissione senza di lei, motivo per cui i telespettatori alla fine hanno imparato a volerle bene, anche quelli che nel corso del tempo hanno fatto un po’ più di fatica ad accettare il suo carattere così tanto forte.

Oggi Alessandra è una donna tutta d’un pezzo. Siamo abituati appunto a vederla nel ruolo di insegnante, ma molto spesso dimentichiamo che dietro questo personaggio si nasconde una donna che da giovane è stata davvero tanto apprezzata anche per la sua femminilità.

Non che ora non lo sia, ma Alessandra ad oggi viene vista come un personaggio per lo più autoritario e molto spesso ci dimentichiamo che è stata, ed è tutt’ora, una donna molto affascinante.

Ad esempio, l’ultimo scatto che ha pubblicato su Instagram ne è la prova più evidente. Infatti la Celentano ha condiviso con i suoi follower una foto che risale a quando era giovane. Lo sguardo severo di sempre, questo è vero, ma anche il fascino è rimasto lo stesso.