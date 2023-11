Sara Croce, selfie allo specchio in tutina: ecco cosa accade nella sala prove di Ballando con le Stelle

Sara Croce si sta dedicando con entusiasmo a Ballando con le Stelle, immagini dalla sala prove: spunta un clamoroso selfie in tutina

La bellezza e la sensualità di Sara Croce sono tornate a farsi sentire sul palcoscenico televisivo. La modella pavese mancava da un po’ sul piccolo schermo, ma sapevamo che sarebbe tornata in grande stile. E in questo autunno si sta rendendo protagonista, nel cast stellare di Ballando con le Stelle.

Un cast che fin dall’inizio lasciava presupporre grandi cose e notevoli motivi di interesse. Nella trasmissione, sono all’opera, quest’anno, bellezze mozzafiato. Oltre a Sara, il pubblico osserva con grande attenzione, tra le altre, Wanda Nara e Carlotta Mantovan. C’è insomma una notevole concentrazione di fascino nelle serate danzanti di Rai Uno.

Sara è in coppia con il ballerino Luca Favilla e sta mettendo in mostra un entusiasmo contagioso, impegnandosi allo spasimo nelle prove, come testimoniano le immagini condivise sui social, dove è sempre molto attiva. Su Instagram, ha oltre un milione di follower e in tanti la seguono quotidianamente, ricordandone gli spettacolari trascorsi ad Avanti un Altro e a Ciao Darwin. Programmi in cui, nei panni della Bonas e di Madre Natura, si è imposta tra le bellezze italiane più esplosive e seducenti.

Dopo l’addio ad Avanti un Altro, Sara aveva temporaneamente preso le distanze dalla tv, per dedicarsi ad altri progetti, in particolare per curare maggiormente la propria immagine di modella, con un lungo viaggio negli Stati Uniti. Il ritorno sul piccolo schermo è stato di certo graditissimo dai fan e il sostegno nei suoi confronti è palpabile. Del resto, non si può resistere alla sua bellezza acqua e sapone e al tempo stesso alla sua eleganza intrigante.

Sara Croce, riflessi piccanti nello specchio: visione aderente e provocante

Dal dietro le quinte di Ballando con le Stelle, arrivano in questi giorni immagini su immagini che fanno sognare a occhi aperti gli ammiratori di Sara. I cui primi piani tolgono sempre e comunque il respiro.

In questo selfie allo specchio, in tutina aderente, Sara ci fa ammirare la sua fisicità prorompente. Una silhouette statuaria che gli ammiratori di lunga data conoscono bene e che per anni ha spopolato sugli schermi di Mediaset. Ora, la ammiriamo più in forma che mai, una visione ipnotica che scatena inevitabilmente le reazioni da parte di tutti gli ammiratori. Spettacolare, inutile aggiungere altro.