Ad ogni segno zodiacale un libro da leggere: scopri subito qual è il tuo

Sei indeciso su quale lettura estiva intraprendere? Scopri i nostri consigli in base al tuo segno zodiacale, sono perfetti per te!

Con l’estate e un po’ più di tempo libero a disposizione, è arrivato il momento di rimpolpare la nostra biblioteca estiva. Forse anche tu sei nel dilemma del secolo: quale libro portare con te in vacanza? Una scelta difficile, la scelta è così ampia! Beh, magari ti potrà sembrare che non c’entri nulla, ma che ne dici di dare un’occhiata al tuo oroscopo?

Forse non lo sapevi, ma i segni zodiacali possono influenzare anche i tuoi gusti letterari, soprattutto in base al tuo elemento di appartenenza. In questo viaggio tra stelle e pagine, ti consiglieremo il libro perfetto per te in base al tuo segno: speriamo di facilitarti la scelta!

Il titolo perfetto per te lo rivelano le stelle

Se sei nato sotto un segno d’acqua, hai bisogno di un’estate all’insegna delle emozioni. Per i Cancro, profondamente emotivi, proponiamo “Le onde” di Virginia Woolf: un romanzo che ti immergerà in un mare di sentimenti. Se sei uno Scorpione, oltre a emozioni forti hai bisogno anche di mistero, e proprio per questo ti consigliamo “L’amore ai tempi del colera” di Gabriel García Márquez, un viaggio travolgente attraverso un amore duraturo e tormentato. Se sei un Pesci, romantico e sognatore, abbiamo un testo dello stesso autore per te: siamo sicuri che resterai incantato dal mondo onirico di “Cent’anni di solitudine“.

Se sei un segno di fuoco, scegli un libro che bruci di passione e avventura, che riesca a tenerti incollato alle sue pagine. Per gli Ariete, pieni di energia e passione, abbiamo scelto “Il codice Da Vinci” di Dan Brown, mentre i Leone, audaci e leali, saranno affascinati dal fascino glamour di “Il grande Gatsby” di F. Scott Fitzgerald. Infine, per i Sagittario, sempre pronti a esplorare nuovi orizzonti, proponiamo “Siddhartha” di Hermann Hesse, un incredibile viaggio di scoperta spirituale.

Segni d’aria e terra: riflessione e concretezza

Se sei un segno d’aria probabilmente prediligi i libri che ti stimolano a pensare, e infatti tendi a leggere sempre i saggi. Ma l’estate è il momento ideale per iniziare un romanzo, non trovi? Crediamo che sia i Gemelli che l’Acquario, sempre curiosi e versatili, troveranno stimolante “1984” di George Orwell, un romanzo che invita alla riflessione su società e potere. I Bilancia sono sempre alla ricerca di equilibrio e bellezza, e quindi non c’è niente di meglio di “Orgoglio e pregiudizio” di Jane Austen.

Se invece sei un segno di terra, ti piaceranno i libri che parlano della vita reale. I Toro, amanti del bello e della sensualità, si immergeranno nella bellezza di “Memorie di una geisha” di Arthur Golden. Per i Vergine, precisi e analitici, proponiamo “Cronaca di una morte annunciata” di Gabriel García Márquez, un romanzo ben costruito e attento ai dettagli. Infine i Capricorno, ambiziosi e determinati, troveranno ispirazione nel coraggio di Bilbo Baggins in “Lo Hobbit” di J.R.R. Tolkien.

Buona lettura!