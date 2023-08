I consigli per perdere peso senza troppi sacrifici: basta seguire 4 semplici regole

Scopriamo quali sono le 4 regole d’oro che aiuterebbero a far perdere peso senza troppa fatica.

Quando si parla di dimagrimento i suggerimenti non sono mai troppi. Ognuno di noi ha infatti risposte diverse alle possibili diete da mettere in atto e sempre più persone si stanno avvicinando a regole base da seguire tutta la vita piuttosto che a periodi di alimentazione restrittiva. Questi ultimi, infatti, portano quasi sempre all’effetto yo-yo e al rischio di una vita costantemente a dieta.

Per fortuna, i metodi per affrontare un dimagrimento in modo sano ci sono e un esempio è la breve lista stilata dal dottor Franco Berrino, fondatore dell’associazione La Grande Via che si occupa di aiutare a vivere una vita sana e il più possibile lontana dalle malattie. Con sole 4 semplici regole è infatti possibile guidare il dimagrimento in modo funzionale e stabilire al contempo delle basi per non riprendere più i chili persi. Dopo aver visto quali sono i cibi che allungano veramente la vita, scopriamo quindi le poche e semplici regole per perdere peso senza sacrifici.

Come dimagrire facilmente grazie a 4 semplici regole

Dimagrire è un obiettivo che, sopratutto con la bella stagione, diventa piuttosto comune. Oltre che per l’estetica, però, il controllo del peso è molto importante per mantenersi in buona salute nel tempo. Lo sa bene il professor Franco Berrino che in merito ha stilato una lista di 4 regole che a suo dire sono in grado di aiutare a dimagrire senza più sacrifici. Queste regole più che legate ad una specifica dieta mirano a rivoluzionare il modo di mangiare e tutto al fine di acquisire uno stile di vita migliore. Ma quali sono, quindi, gli step da seguire? Vediamoli in breve.

Masticare lentamente

Un tempo le nonne o le mamme lo ricordavano sempre e a quanto pare ci sono delle ottime motivazioni alla base. Masticando con cura il cibo si raggiunge più facilmente il senso di sazietà, si riduce la voglia di mangiare cibi non esattamente sani e si digerisce meglio.

Mangiare le giuste quantità nei momenti giusti

Per dimagrire è importante fare una colazione nutriente, un buon pranzo e una cena leggera. L’assunzione di calorie dovrebbe quindi concentrarsi nei momenti più attivi della giornata. Inoltre cenare presto aiuterebbe a digerire meglio il cibo e a riposare bene durante la notte. Altro fattore indispensabile sia per il dimagrimento che per il mantenimento del peso.

Scegliere i cibi giusti

Mangiare alimenti sani è fondamentale sia per dimagrire che per vivere bene. Via libera, quindi, a frutta, verdura, legumi, cereali integrali, frutta secca, olio extra vergine d’oliva, verdure fermentate yogurt e kefir. Oltre a mantenersi più sazi a lungo si migliorerà anche il metabolismo.

Evitare i cibi dannosi

Allo stesso tempo è importante dire di no ai cibi industriali e processati, agli zuccheri raffinati, alle carni rosse e ai dolci in generale (a meno che non siano fatti in casa con ingredienti scelti). Ovviamente non si parla di demonizzare queste categorie di cibi ma di ridurne il consumo dando più ampio spazio a quelli considerati sani.

Seguendo queste regole dimagrire sarà facile anche senza una dieta e si potrà godere al contempo di un organismo più forte e più sano.