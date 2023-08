Vite al limite, la paziente dimagrisce: ma il pubblico non perdona il fidanzato maniaco

Una paziente di Vite al Limite ha preoccupato i fan che non dimenticano un episodio violento del suo fidanzato, che la mise in pericolo.

Sono tante le storie tragiche che arrivano dal dottor Nowzaradan a Vite al Limite. Dietro ogni paziente c’è una storia di dolore che cerca di spiegare da cosa origina il cattivo rapporto che ognuno di loro ha con il cibo. Il programma è molto interessante e allo stesso tempo rivoluzionario, perché raccontando il vissuto dei pazienti vengono anche smontati luoghi comuni sull’obesità.

Certo, i pazienti del dottor Now sono fortemente obesi, ma le condizioni legate al grave sovrappeso si legano spesso al rapporto di odio profondo o dipendenza verso il cibo. A Vite al Limite sono sbarcate storie di violenza, abuso, abbandono e situazioni famigliari difficili. Queste situazioni segnanti accomunano quasi tutti i pazienti che si sono rivolti al reality per cominciare un difficile percorso di dimagrimento. C’è la voglia di prendere in mano la propria vita quando tutto sembrava perduto.

Paziente di Vite al Limite dimagrisce, ma il fidanzato finisce sotto accusa: a causa sua ha rischiato la vita

La storia di Karina Garcia, 38enne di Chicago, nello stato dell’Illinois, ha colpito parecchi telespettatori che si sono particolarmente preoccupati per la donna. La paziente è arrivata a Vite al Limite che pesava 288 kg, una situazione difficile che le impediva di svolgere perfino le piccole cose quotidiane. La giovane, infatti, non riusciva nemmeno ad alzarsi dal letto e usava una sedia a rotelle per girare anche in casa, dove viveva sola.

Oggi Karina, grazie alla sua determinazione e alla bravura dello stimato dottor Nowzaradan, è dimagrita tantissimo e la sua vita ha avuto una svolta positiva. Tuttavia, c’è stato un momento che se l’è vista brutta e i telespettatori non dimenticano e non perdonano il suo fidanzato, causa di tutta la sua sofferenza. Dopo aver peso parecchio peso, ovvero 106 kg, Karina Garcia si è operata per rimuovere la pelle in eccesso.

Durante questo percorso, però, Karina ha avuto un bruttissimo episodio con il suo fidanzato Gilbert Donovan jr, il quale ha preteso che la 38enne avesse rapporti sessuali con lui nonostante fosse controindicato durante la sua degenza. Ciò le ha causato delle infezioni e ha rischiato la vita. Ma nonostante ciò lei è innamorata di Gilbert e ha lasciato intendere che presto lo sposerà. I fan non sono d’accordo e non perdonano ciò che le aveva causato il fidanzato maniaco.