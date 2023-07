Ecco i cibi che allungano (veramente) la vita: mangiali e vivrai diversi anni in più

Tutti questi cibi allungano la vita, se li mangi puoi vivere molti anni in più: una scoperta davvero strabiliante quella dei supercibi.

Il segreto per vivere in eterno non esiste, ma forse c’è un modo per riuscire ad allungare gli anni di vita. Avere delle abitudini sane come svolgere attività fisica e mangiare cibi naturali, può solo che far bene al nostro organismo. Alcuni cibi addirittura ci permettono di vivere molti anni in più. Una ricerca condotta nella città di Leeds, in Inghilterra, ha svelato che esistono dei supercibi contro l’invecchiamento. Scopriamoli tutti e facciamone scorta.

Un elenco lungo e nemmeno troppo straordinario, considerando che all’interno ci sono cibi comuni che mangiamo quasi tutti i giorni. Da secoli l’uomo si è chiesto quale fosse il segreto per vivere più a lungo, e i ricercatori dell’Università di Leeds sembrano aver trovato la risposta. La loro facile reperibilità li rende ancor più appetibili, dato che basta recarsi a un supermercato per farne scorta. Cibi naturali e tradizionali, di cui i nostri nonni facevano largo uso. Oggi si è scoperto che sono i migliori, eccoli tutti.

La lista dei 20 cibi per vivere più a lungo: i cibi tradizionali diventano ‘supercibi’

Oggi è facile trovare pasti molto elaborati, con ricette complicate e sofisticate. Il segreto di una buona qualità però si nasconde nei cibi più tradizionali, come frutta e verdura. È sempre più facile trovare alimenti surgelati, che dal frigo del supermercato passano direttamente nella nostra padella. Ecco oggi forse cambierai idea, perché i prodotti dei nostri terreni agricoli possono offrirti molto di più, adesso anche in termini di longevità.

La lista di questi supercibi è davvero lunga, abbiamo frutta, verdura e anche qualcosa che non ti aspetteresti. Scopriamoli tutti: mele, more e mirtilli. Broccoli, cereali, ciliegie, pomodorino Pachino, tè, caffè, mirtilli rossi, cioccolato fondente, tè verde, arance, pesche, prugne, lamponi, uva rossa, cipolle rosse, spinaci, fragole. Questi cibi hanno un elemento in comune che li rende così speciali: il polifenolo.

Il polifenolo è un’antiossidante naturale, super potente. Riduce l’incidenza di malattie cardiovascolari e aiuta a rallentare i processi di invecchiamento delle cellule. Ciliegie e fragole nello specifico contengono antocianine, che aiutano il corretto funzionamento del cervello, incrementandone le prestazioni. I pomodorini, la cipolla, i broccoli e gli spinaci invece aiutano a ridurre le possibilità di cancro alla prostata, grazie al loro contenuto di fitoprincipi. Un elenco davvero miracoloso e genuino di cui se non l’hai già fatto, dovresti cominciare a fare scorta.