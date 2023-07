U&D, Carola e Federico hanno mentito ai fan? I due beccati così in strada

U&D, che succede tra Carola e Federico? I due sono stati avvistati così in strada: ecco gli ultimi aggiornamenti sulla loro relazione.

In attesa del ritorno in onda di Uomini e Donne (quest’anno leggermente anticipato e che potrebbe essere fissato da Canale 5 anche per l’11 settembre) il pubblico segue in quest’estate non soltanto Temptation Island, ma anche le vacanze e le vicende dei protagonisti del dating show di Canale 5.

La scorsa edizione pare non essere stata troppo fortunata per i tronisti: Federico Dainese e Federica Aversano hanno lasciato il trono a metà anno senza scelta, mentre gli ultimi arrivati in studio (Luca Daffré e Nicole Santinelli) hanno già chiuso le loro relazioni dopo essere usciti dal programma col corteggiatore e la corteggiatrice scelti.

Sembra restare solida invece la coppia formata da Lavinia Mauro e Alessio Corvino, mentre in questi ultimi giorni sono rifiniti al centro della scena Federico Nicotera e Carola Carpanelli, dopo la presunta crisi vissuta. I due si sono riavvicinati? Ecco cosa sta succedendo.

U&D, Federico e Carola di nuovo insieme? Gli ultimi aggiornamenti

Le parole sui social di Federico sembravano aver annunciato ufficialmente la fine della sua relazione con Carola, ma ultimi avvistamenti da parte dei fan pare smentiscano quanto precedentemente rivelato dall’ex-tronista. Diversi siti infatti (come ad esempio isaechia.it) segnalano una diretta fatta da un’hair stylist presso un salone di bellezza dell’EUR, quartiere di Roma, dove la stessa Carola si è recata (in compagnia di Federico) per un trattamento ai capelli.

Le immagini della diretta sono diventate subito virali e finite anche su Twitter; si vede chiaramente la Carpanelli seduta sulla sedia del salone, mentre l’ex-tronista invece aspetta fuori dal negozio. Che ci sia stato un riavvicinamento tra i due dopo le parole social?

Prima della rottura, la coppia aveva provato la convivenza proprio a Roma, anche se pare che sia stato proprio questo il momento in cui sono emerse le incomprensioni maggiori. Nulla esclude, comunque, che negli ultimi giorni i due si siano riavvicinati: anche durante il programma, abbiamo visto tante volte i due sul punto di allontanarsi definitivamente, per poi ritrovarsi ogni volta. Ora, comunque, la relazione si svolge da diversi mesi fuori dallo studio di Uomini e Donne: ci sarà un riavvicinamento anche questa volta?